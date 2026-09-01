Prop de 700 persones es concentren a Manresa contra la mort de Carles Vilajosana i reclamen justícia i acció política
Com a representació política hi havia membres d'Aliança Catalana, que han negat haver convocat l'acte
Unes 700 persones s'han congregat aquesta tarda a la plaça Major de Manresa en una mostra de rebuig cap a l'homicidi d'un home de 45 anys aquesta passada nit a la capital del Bages. Ha estat una concentració convocada sense signatura en la qual sí que, però, s'ha parlat molt de política. Durant l’acte, s’han sentit proclames contra els polítics, s’ha preguntat per l’absència de l’alcalde, Marc Aloy, i s’han reclamat «justícia» i responsabilitats pel cas. A quarts de nou del vespre, encara hi havia persones concentrades a la plaça. No hi ha hagut cap pancarta que encapçalés l'acte.
Com a representació política hi havia membres de l'Aliança Catalana, que han negat davant dels mitjans de comunicació que estiguéssin al darrere d'aquesta convocatòria. També hi havia la Yolanda, la germana de la víctima mortal, Carles Vilajosana, que ha lamentat profundament l'agressió que ha acabat amb la vida el seu familiar. "M'han pres l'únic germà que em quedava", lamentava mentres recordava que el seu germà gran va morir fa un temps. Com la resta dels assistents, reclamava justícia i actuació política. "No pot ser que surtis de festa i no tornis a casa", ha etzibat.
La concentració ha transcorregut en tot moment sense incidents. No és l'única que s'ha convocat, n'hi ha altres per aquest dimecres, així com també un minut de silenci oficial a les 12 a la plaça de l'Ajuntament, amb caire institucional.
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