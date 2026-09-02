Un bus llançadora unirà Manresa amb Viladordis, per la seva festa major
Divendres s’inicien els actes festius del barri manresà
REGIÓ7
Un bus llançadora del servei de transport públic urbà unirà el centre de Manresa amb Viladordis durant la festa major del barri manresà, que començarà aquest divendres. És una de les principals novetats de les festes d’enguany, que ha potenciat els actes adreçats als joves.
La festa major començarà aquest divendres amb un taller de salsa a càrrec de l’Eyder, del gimnàs popular de la Ruda. A partir de 2/4 de 8 hi haurà servei de bar i entrepans al mateix Casal de Viladordis. La festa continuarà a les 10 del vespre amb un gran concert de música d’arrel llatina tradicional amb El Patio, i a partir de 2/4 de 12 prendrà el relleu el DJ Max Töwel.
Dissabte a la tarda es farà la gimcana familiar ‘Viladordis express’ que organitza l’Agrupament Escolta La Salut.
L’acte més multitudinari és la tradicional botifarrada del mateix dissabte al vespre, que es durà a terme a partir de les 9, i el ball de festa major amb el músic Raül que començarà a 2/4 de 10. Els tiquets per la botifarra encara es poden adquirir a través d’Entrapoli fins aquest divendres.
També es consolida el vermut popular, que se celebrarà diumenge i que es va recuperar fa dos anys. És un acte especialment entranyable per al barri que començarà a 2/4 de 2 del migdia amb un concert de Tres en punt, formació musical que ofereix un directe amb repertori de versions variat. Aquest acte s’iniciarà un cop acabada la missa solemne presidida per mossèn Joan Antoni Castillo, rector de Viladordis que se celebrarà a l’església del Santuari de la Salut.
Pel que fa al bus llançadora, connectarà el centre de Manresa amb Viladordis divendres i dissabte a la nit. Per facilitar l’accés als actes nocturns el bus urbà de l’L5 operarà des que s’acabi l’últim viatge habitual fins a la 1 de la matinada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Carles Vilajosana, de Castellnou de Bages, la víctima del crim del carrer Sant Jaume de Manresa
- Els Mossos identifiquen dues persones per l'apunyalament mortal a Manresa
- Apunyalament mortal a Manresa: els Mossos investiguen la mort d’un veí de Castellnou de Bages al carrer
- Crim de Manresa: què en sabem fins ara de l'apunyalament a Carles Vilajosana?
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- L’enginyer Xavier Blay, pare de la pregonera de Manresa, serà acomiadat a Sitges
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política