Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim a ManresaCan JorbaCurs escolarKids&Us ManresaICLLligues Catalanes de Bàsquet
instagramlinkedin

Centenars de persones en una manifestació de dol i reivindicació per Carles Vilajosana

La protesta ha sorgit d'una convocatòria difosa per les xarxes socials

Protesta contra la mort de Carles Vilajosana al centre de Manresa

Protesta contra la mort de Carles Vilajosana al centre de Manresa / Eduard Font

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

Centenars de persones s'ha concentrat la plaça de Neus Català de Manresa per tal de mostrar rebuig per la violència que va causar la mort del Carles Vilajosana la nit de dimarts en un homicidi que va tenir lloc al carrer Sant Jaume de Manresa. La manifestació, de la qual de moment ningú ha volgut declarar-se organitzador, s'ha convocat de manera espontània a través de xarxes. Diversos usuaris han divulgat cartelleria que demanava que, en homenatge al Carles, es fes aquesta caminada. La manifestació arribarà a l'Ajuntament de Manresa.

Als vols d'un quart i cinc de vuit, els concentrats han començat a caminar en direcció al consistori sense cap pancarta a la capçalera. La disposició de la gent, espaiada generalment, ha fet que el passeig Pere III quedés completament ocupat al seu pas.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carles Vilajosana, de Castellnou de Bages, la víctima del crim del carrer Sant Jaume de Manresa
  2. Els Mossos identifiquen dues persones per l'apunyalament mortal a Manresa
  3. Apunyalament mortal a Manresa: els Mossos investiguen la mort d’un veí de Castellnou de Bages al carrer
  4. Crim de Manresa: què en sabem fins ara de l'apunyalament a Carles Vilajosana?
  5. Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
  6. Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
  7. L’enginyer Xavier Blay, pare de la pregonera de Manresa, serà acomiadat a Sitges
  8. Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política

Centenars de persones en una manifestació de dol i reivindicació per Carles Vilajosana

Centenars de persones en una manifestació de dol i reivindicació per Carles Vilajosana

La comunitat de Ghana a Manresa organitza un acte solidari per fer millores en una escola del país africà

La comunitat de Ghana a Manresa organitza un acte solidari per fer millores en una escola del país africà

Necrològiques del 3 de setembre del 2026

Necrològiques del 3 de setembre del 2026

Una vuitantena de jugadors omplen la plaça del Camp en el marc del 32è 3x3 de Solsona

Una vuitantena de jugadors omplen la plaça del Camp en el marc del 32è 3x3 de Solsona

El fiscal demana l'internament dels dos menors detinguts per l'apunyalament mortal a Manresa

El fiscal demana l'internament dels dos menors detinguts per l'apunyalament mortal a Manresa

Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia

Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia

Els lectors posen nota alta a l'espectacle de drons de l'Agulla: "Va ser espectacular"

Els lectors posen nota alta a l'espectacle de drons de l'Agulla: "Va ser espectacular"

La Meva Salut funcionarà com Netflix: l'usuari podrà triar la sessió a la qual entrar i gestionar des del mòbil les cites mèdiques dels seus familiars

La Meva Salut funcionarà com Netflix: l'usuari podrà triar la sessió a la qual entrar i gestionar des del mòbil les cites mèdiques dels seus familiars
Tracking Pixel Contents