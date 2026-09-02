La Comissió de Seguretat de la federació de barris de Manresa reclama a l'Ajuntament que presenti un pla de seguretat i convivència
Davant l'apunyalament del ciutadà Carles Vilajosana al carrer de Sant Jaume, insta el govern municipal a explicar "quina és la situació actual, quines actuacions s’estan duent a terme i quines mesures es preveuen per reduir el risc que es produeixin episodis similars"
Manifesta que "Manresa necessita una resposta institucional responsable, coordinada i orientada a reforçar la seguretat i la convivència"
La Comissió de Seguretat de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) vol expressar la seva profunda consternació davant dels fets ocorreguts al carrer de Sant Jaume de Manresa, en què ha perdut la vida violentament Carles Vilajosana, de 45 anys, veí de Castellnou de Bages i pare de dos fills.
"Volem transmetre el nostre condol i tota la nostra solidaritat a la família, als amics i entorn de la víctima. Es tracta d’una pèrdua irreparable que ha causat un profund dolor a la seva família i al conjunt de la comunitat. Com a representants dels veïns i veïnes de Manresa, considerem que aquests fets requereixen una resposta institucional clara, responsable i orientada a l’adopció de mesures concretes. La ciutadania necessita informació rigorosa, transparència i actuacions que contribueixin a reforçar la seguretat i la convivència".
Escoltar la percepció del veïnat
La FAVM fa notar que respecta plenament la investigació dels Mossos d’Esquadra i de l’autoritat judicial, i considera necessari que "es desenvolupi amb totes les garanties. Tanmateix, el respecte a la investigació no ha d’impedir que les administracions assumeixin les seves responsabilitats en matèria de prevenció, seguretat i convivència. La prevenció exigeix planificació, recursos, una presència policial adequada, coordinació entre administracions i una avaluació permanent de les mesures adoptades. També requereix escoltar la percepció dels veïns i veïnes, que constitueix un element rellevant per identificar problemes i orientar les polítiques públiques".
Per tot plegat, reclama a l’Ajuntament de Manresa que:
- Presenti un pla concret de seguretat i convivència, amb un calendari d’execució, recursos assignats i objectius avaluables.
- Informi la ciutadania sobre les línies de treball previstes, el grau de compliment del pla i els resultats obtinguts.
- Mantingui informats els representants veïnals de les mesures adoptades, de les actuacions previstes i de la seva evolució.
- Escolti les associacions de barri i incorpori les seves aportacions en el disseny i l’avaluació de les polítiques de seguretat i convivència.
- Reclami a les administracions competents els recursos policials i materials necessaris per garantir una resposta adequada a les necessitats de la ciutat.
- Combini les dades objectives amb la percepció ciutadana, amb l’objectiu d’obtenir una diagnosi completa i orientar millor les actuacions públiques.
Explicar la situació actual
També demana que el govern municipal "expliqui amb claredat quina és la situació actual, quines actuacions s’estan duent a terme i quines mesures es preveuen per reduir el risc que es produeixin episodis similars. La ciutadania té dret a viure, treballar, sortir al carrer i tornar a casa amb tranquil·litat i seguretat. Aquest dret constitueix una responsabilitat de les administracions públiques i requereix polítiques sostingudes, coordinades i avaluables".
Considera que "la mort de Carles Vilajosana no pot quedar reduïda a una notícia més ni a una successió de declaracions institucionals. Una família pateix una pèrdua irreparable i la ciutat té dret a rebre explicacions, respostes i mesures efectives. Des de la FAVM demanem a totes les administracions implicades que actuïn amb determinació, coordinació i transparència, i que mantinguin una política de seguretat basada en la prevenció, la proximitat i l’avaluació continuada. Demanem que aquesta situació s’analitzi amb serenitat i rigor, sense avançar conclusions sobre una investigació encara en curs, però també amb la fermesa necessària per garantir que s’adoptin les mesures oportunes i que es rendeixin comptes sobre les actuacions desenvolupades".
Conclouen que "Manresa necessita una resposta institucional responsable, coordinada i orientada a reforçar la seguretat i la convivència".
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