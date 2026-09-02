La comunitat de Ghana a Manresa organitza un acte solidari per fer millores en una escola del país africà
El Festival Kente tindrà lloc aquest dissabte, de les 3 de la tarda a les 10 del vespre, a la plaça de Sant Domènec
Els responsables de la iniciativa, que han convidat les comunitats ghaneses d'altres municipis catalans, demanen assistir a la festa amb roba africana
La comunitat ghanesa de Manresa ha organitzat aquest dissabte, 5 de setembre, una festa solidària a la plaça de Sant Domènec on ha convidat les comunitats ghaneses d'altres ciutats com Barcelona, Lleida, Igualada, Tarragona, Martorell, Sant Andreu, Vic i Manlleu.
El Kente Festival (Kente és un tipus de disseny tèxtil originari de Ghana) tindrà lloc de les 3 de la tarda a les 10 del vespre i té per objectiu recollir diners per millorar el sanejament d'una escola de Ghana reconstruïda gràcies a anteriors actes solidaris organitzats per la mateixa comunitat a la capital del Bages. Es demana als assistents anar amb roba africana.
Samuel Anokye, ghanès establert a Manresa des de fa dues dècades i president de l’Associació de Ghanesos del Bages, és el responsable de la iniciativa. L'estiu passat va viatjar al seu poble, Wrapong, a la zona de Kumasi Asante, per portar-hi l’ajuda recollida en la festa que va començar a organitzar l’entitat el 2023 a Manresa per donar a conèixer la seva cultura i, alhora, per recollir fons.
El 2024 van aplegar mil euros amb els quals van poder comprar ciment per fer blocs amb els quals començar a reconstruir l’escola on ell va estudiar quan era petit, que estava en molt mal estat. Des de fa uns anys, Anokye també porta roba de segona mà de forma solidària al seu país. El 2025, a banda de l’ajuda econòmica -de nou, mil euros- també els va portar sabates i roba.
Anokye va arribar a Catalunya el 2006 amb 24 anys, després d’un llarg viatge pel Mediterrani, amb l’objectiu de poder treballar i ajudar la seva mare i els seus cinc germans; ell és el segon. Fa anys que treballa a l’escorxador i sala de desfer Macoba, a Sant Joan de Vilatorrada. Té cinc fills.
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