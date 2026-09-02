Els lectors posen nota alta a l'espectacle de drons de la Festa Major de Manresa: "Va ser espectacular"
La novetat d'enguany rep una valoració mitjana de 9,1 sobre 10 en una consulta a lectors, que destaquen la seva originalitat i bellesa visual
Un espectacle amb quatre-cents drons volant sobre el cel del parc de l'Agulla, dibuixant la iconografia manresana més emblemàtica —de la Seu als castellers, passant pels gegants i el drac del Correfoc—, va ser la novetat més destacada de la Festa Major de Manresa d'aquest 2026. Una estrena que va tenir lloc just abans del castell de focs i que els lectors de Regió7 valoren molt positivament. En una consulta feta a les xarxes socials, prop d'una setantena de persones hi han deixat la seva opinió i una puntuació. Gairebé 8 de cada 10 li han posat un 10, amb una nota mitjana de 9,1.
«Va ser molt bonic, emocionant» i «Un 10 per als drons i un 12 per als focs; va ser tot espectacular» són dos dels comentaris que millor valoren la coreografia aèria que es va poder veure a l'Agulla i que va durar quinze minuts. Darrere de l'espectacle hi havia l'empresa CroStars Aerial Shows, amb seu a la capital del Bages.
«No només els drons; la veu en off, explicant història de la ciutat, també em va agradar molt», destaca una lectora. I la «bona coordinació», afegeix una altra participant. En total, es van poder veure setze figures dinàmiques, amb els aparells movent-se pel cel per formar successivament quadres com la silueta de Montserrat amb l'aeri i el cremallera pujant, un cor bategant o unes grans lletres formant la paraula Manresa.
També hi ha qui, tot i posar un 10 a l'espectacle, considera que la novetat arriba tard: «Ja era hora. Hi ha municipis que fa tres anys que ho fan».
Les valoracions menys entusiastes són minoritàries. Una lectora li posa un 6 i explica què va trobar a faltar: «Esperava que fossin drons amb música; la història de Manresa ja ens la sabem i la veu era molt plana. Pel pròxim any, més ritme». Una altra participant, que els puntua amb un 8, assegura que s'esperava «una altra cosa més emocionant» després de l'expectació generada, tot i valorar que els drons van oferir «un espectacle diferent».
A l'extrem més crític hi ha dues puntuacions de zero. Una d'elles va acompanyada de la frase «Cada any és el mateix», una apreciació curiosa tenint en compte que l'espectacle de drons s'estrenava enguany i que, probablement, fa una valoració més general del final de festa.
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