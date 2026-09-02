Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
Els dos joves detinguts tenen antecedents per robatoris amb violència. L'atac hauria tingut més joves implicats i la policia catalana no descarta fer més detencions
Un ganivet clavat al pit. Perforació del cor. Mort molt ràpida. Així s'hauria produït l'atac a Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, pare de dos bessons, que va morir la matinada de dimarts apunyalat a Manresa. A la capital del Bages s'havia celebrat el Correfoc, amb ball posterior a la plaça Major. L'últim dels actes multitudinaris de la Festa Major. Els Mossos d'Esquadra consideren que la incisió al pit indica que "va estar feta amb molt mala intenció". En aquests moments de la investigació no gosen afirmar amb rotunditat si hi havia la voluntat de matar, però sí que es feia amb la intenció i consciència de fer molt de mal. "Una punyalada al pit pot ser mortal amb una alta probabilitat", asseguren fonts del cos consultades per aquest diari.
Els dos detinguts, tots dos menors i nascuts a Catalunya, un de família marroquina i l'altre de família catalana, tenen antecedents policials per robatoris violents. Els Mossos, en aquests moments, estan treballant en la investigació i podria ser que en les pròximes hores fessin noves detencions. S'està en el procés d'avançar en les identificacions del grup. Saben que en l'atac a la víctima hi havia un grup de diversos membres, tots joves.
A hores d'ara, els investigadors encara desconeixen les causes crim. Se sap, però, que el grup de menors implicat estava en baralles poc abans de l'atac mortal i s'ha d’aclarir en quin context acaben agredint a la víctima, segons fonts policials. Els mateixos Mossos han demanat "prudència" a l’hora de fer especulacions sobre com s’origina l'atac.
Un dels joves detinguts, de 15 años, va ingressar en un centre de menors el mes de maig, acusat de robatori violent, temptativa d'homicidi i lesions. Va agredir amb una arma incisiva un cambrar d'un bar de Manresa. El seu company, el que podria ser l'autor material de ll'apunyalament de dimarts, de 16 anys, feia un mes que havia sortit d'un centre de menors, segons ha explicat El País.
Els dos joves detinguts eren habituals d'una casa ocupada. El primer, a part d'agredir un cambrer amb un tornavís, havia estat detingut per tres robatori amb violència i per robar un cotxe i conduir-lo sense carnet. A l'altre detingut, la policia el relaciona amb robatoris de motos i un teléfono móvil. Tot dos es movien en ambients de delinqüència.
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