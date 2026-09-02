Els propietaris comencen a rehabilitar Can Jorba per la banda de la Muralla del Carme
Els operaris han iniciat la instal·lació de la bastida aquest dimarts, feina que s’allargarà més d’una setmana
L’edifici, que és un dels més emblemàtics de Manresa, fa dotze anys que té posades unes xarxes antidespreniments
Fa dotze anys que a l’edifici de Can Jorba, un dels més emblemàtics de Manresa i un dels pocs exemples d’art-déco que hi ha a tot Catalunya, la comunitat de propietaris va fer posar unes xarxes antidespreniments de color verd a la façana que en desmereixen força l’arquitectura. El compte enrere per poder-les treure ha començat aquest dimarts amb la instal·lació d'una bastida a l’edifici per fer-ne la rehabilitació.
Tot i que serà un procés lent, és un primer pas. En aquesta primera fase d’obres es portarà a terme la rehabilitació de la façana que queda a la Muralla de Carme.
De moment, des d'aquest dimarts i durant més d’una setmana, es faran les feines per instal·lar la bastida. Posteriorment, es procedirà a la rehabilitació de l’esmentada façana de la Muralla del Carme, que inclourà els arrebossats, els ornaments i la il·luminació.
Tot i que encara s’han de tancar els números, la qual cosa no es podrà fer fins que s’hagi executat aquesta primera fase de la rehabilitació, la previsió és que l’actuació tingui un cost d’entre 200.000 i 250.000 euros, amb una durada de les obres d’entre sis i vuit mesos.
La intenció de la propietat és anar fent les fases una darrera l’altra, però preveu que hi hagi algun any entremig per poder-se anar recuperant econòmicament, tenint en compte que Can Jorba no és un edifici qualsevol.
El 2014 hi va fer instal·lar unes xarxes protectores per evitar despreniments, després que el 5 de juliol d’aquell any caigués una part de l’ala d’una de les àligues que custodia l’històric rellotge de l’edifici. Des d’aleshores, els centenars de vianants que passen cada dia pel davant i que tenen el costum d’alçar el cap per mirar l’hora, es troben amb unes xarxes verdes que ja sembla que formin part de la fisonomia de Can Jorba.
El 30 de juny del 2024 va fer 40 anys que van tancar els magatzems que, durant tres quarts de segle, van esdevenir el centre comercial, no només de Manresa i de la comarca del Bages, sinó també de les del Berguedà, del Solsonès i d’una part de l’Anoia.
Parlant d’aniversaris, justament el 25 d’octubre vinent farà cent anys que va obrir portes al Portal de l'Àngel de Barcelona la seu de l’empresa manresana Indústries i Magatzems Jorba, a on es van traslladar des del carrer del Call. L’edifici, que es va anar ampliant amb els anys, el va dissenyar Arnald Clavet inspirant-se en les galeries Lafayette de París. Va ser el primer edifici comercial de l’estat amb escales mecàniques. Un descendent dels fundadors va avançar el documental que ha fet d’aquella inauguració en les dues projeccions de la festa major organitzades per l’Associació Memòria i Història de Manresa.
Mentre que, en el cas de Manresa, els problemes econòmics de la propietat per fer front als crèdits bancaris, juntament amb la crisi i l’estancament comercial, van marcar l’inici de la davallada dels magatzems, que el 1971 van traspassar els seus propietaris a l’andalusa Grup Industrial i Comercial Gicos, S.A i després van passar a les mans de la cadena Europrix SA, en el cas de Barcelona, ja abans, el 1963, havien estat adquirits per Galeries Preciados.
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