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El fiscal demana l'internament dels dos menors detinguts per l'apunyalament mortal a Manresa

Els dos joves han quedat a disposició del jutge de menors de guàrdia, que haurà de decidir sobre si els imposa alguna mesura cautelar

Escorcoll policial en un habitatge del carrer de la travessera dels Drets de Manresa

Escorcoll policial en un habitatge del carrer de la travessera dels Drets de Manresa / Eduard Font

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Barcelona

El fiscal de menors ha demanat com a mesura cautelar l'internament en règim tancat dels dos menors detinguts ahir acusats de matar Carles Vilajosana a punyalades durant la Festa Major de Manresa. Segons han informat a EFE fonts jurídiques, el fiscal de menors de guàrdia ha sol·licitat la tarda d'aquest dimecres per a tots dos detinguts la mesura cautelar d'internament en règim tancat. Els dos nois han quedat a disposició del jutge de menors de guàrdia, que haurà de decidir sobre si els imposa alguna mesura cautelar.

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimars a la tarda aquests dos menors, de 15 i 16 anys d'edat, per la seva presumpta vinculació amb la mort del veí de Castellnou de Bages, que va ser apunyalat al carrer la matinada d'ahir a Manresa en plena festa major de la localitat.

Segons ha detallat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una entrevista a Catalunya Ràdio, els fets, que investiguen els Mossos per determinar si podria haver-hi més implicats, van passar cap a les 5:10 hores de la matinada, arran d'una baralla entre dos grups de quatre o cinc persones.

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Els dos detinguts havien tingut amb anterioritat una actitud "reprovable" i ja portaven temps amb comportaments "no adequats" per a uns menors, segons la consellera. Parlon ha assegurat que els dos menors detinguts són catalans que viuen amb les seves famílies i ha carregat contra Aliança Catalana i Vox per "manipular" i "generar odi" en difondre que eren menors no acompanyats d'origen magribí.

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