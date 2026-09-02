El fiscal demana l'internament dels dos menors detinguts per l'apunyalament mortal a Manresa
Els dos joves han quedat a disposició del jutge de menors de guàrdia, que haurà de decidir sobre si els imposa alguna mesura cautelar
El fiscal de menors ha demanat com a mesura cautelar l'internament en règim tancat dels dos menors detinguts ahir acusats de matar Carles Vilajosana a punyalades durant la Festa Major de Manresa. Segons han informat a EFE fonts jurídiques, el fiscal de menors de guàrdia ha sol·licitat la tarda d'aquest dimecres per a tots dos detinguts la mesura cautelar d'internament en règim tancat. Els dos nois han quedat a disposició del jutge de menors de guàrdia, que haurà de decidir sobre si els imposa alguna mesura cautelar.
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimars a la tarda aquests dos menors, de 15 i 16 anys d'edat, per la seva presumpta vinculació amb la mort del veí de Castellnou de Bages, que va ser apunyalat al carrer la matinada d'ahir a Manresa en plena festa major de la localitat.
Segons ha detallat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una entrevista a Catalunya Ràdio, els fets, que investiguen els Mossos per determinar si podria haver-hi més implicats, van passar cap a les 5:10 hores de la matinada, arran d'una baralla entre dos grups de quatre o cinc persones.
Els dos detinguts havien tingut amb anterioritat una actitud "reprovable" i ja portaven temps amb comportaments "no adequats" per a uns menors, segons la consellera. Parlon ha assegurat que els dos menors detinguts són catalans que viuen amb les seves famílies i ha carregat contra Aliança Catalana i Vox per "manipular" i "generar odi" en difondre que eren menors no acompanyats d'origen magribí.
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