La Fundació Althaia de Manresa clou la 10a edició del Voluntariat Jove d’Estiu amb 40 joves participants
La institució ha agraït la implicació dels nois i noies d’entre 16 i 21 anys que han decidit invertir el seu temps lliure en una tasca totalment altruista
L'experiència permet fer pedagogia sobre la relació entre salut i solidaritat i els ofereix una experiència semiprofessional en un entorn sanitari
Regió7
Durant els mesos de juliol i agost, 40 nois i noies han participat en el programa de Voluntariat Jove d’Estiu d’Althaia. Divendres es va celebrar l’acte de comiat, que va posar el punt final a la 10a edició d’una iniciativa que contribueix a fer més amable i propera l’estada dels usuaris als diferents centres i serveis de la institució. Al llarg d’aquestes setmanes, els joves han compartit temps i experiències amb els usuaris i han col·laborat en diferents tasques d’acompanyament i suport. L’acte va servir per agrair-los la seva implicació i dedicació.
Més enllà de la tasca que desenvolupen, el voluntariat representa per als joves una oportunitat d’aprenentatge, creixement personal i descoberta. Al llarg de dos mesos, han pogut adquirir noves habilitats, conèixer altres persones, sumar experiència i, sobretot, experimentar la satisfacció de dedicar temps i esforç a ajudar els altres. Es tracta, per tant, d’una iniciativa amb un doble impacte: d’una banda, en les persones que reben el seu acompanyament i, de l’altra, en els mateixos joves que hi participen.
Els joves voluntaris, d’entre 16 i 21 anys, provenen de Manresa, de diferents municipis del Bages i també de comarques veïnes, per exemple de Terrassa i Calaf. El programa els ha ofert l’oportunitat de conèixer de primera mà una institució com Althaia, apropar-se a diferents professions vinculades a l’àmbit de la salut i descobrir espais i entorns de treball que habitualment no són accessibles al públic general. Aquesta experiència els ha permès ampliar la seva visió sobre el món professional i disposar de més eines per orientar el seu futur acadèmic i laboral.
A més de l’experiència pràctica, el programa ha inclòs diverses sessions de formació, entre les quals la sessió d’acollida i la de cloenda. Aquestes sessions han complementat l’activitat de voluntariat i han contribuït al desenvolupament personal i professional dels joves, alhora que els han permès aprofundir en el coneixement de l’entorn sanitari i de la realitat d’una institució com Althaia.
Acompanyar, escoltar i compartir
Les tasques del voluntariat jove s’han desenvolupat a l’Hospital Sant Joan de Déu, al Centre Hospitalari, al Centre Residencial La Llum i al CAP Barri Antic. La seva missió és sempre complementària a la dels professionals i la seva implicació contribueix a fer més agradable l’estada dels pacients i a les seves famílies i, d’aquesta manera, millorar la seva qualitat de vida.
En funció dels interessos, les habilitats i l’experiència de cada participant, se’ls assigna una destinació o l'altra. Al Centre Hospitalari i al Centre Residencial La Llum, una part important de la seva tasca ha estat compartir estones amb les persones ingressades. Han jugat a jocs de taula, han organitzat bingos musicals i han fet tallers de manicura, a la vegada que han conversat amb els usuaris i han pogut conèixer les seves vivències i records. També han ajudat els usuaris en qüestions relacionades amb la tecnologia i l’ús dels telèfons mòbils. Al Centre Residencial La Llum, a més, els voluntaris han col·laborat en tallers de cuina i altres tasques quotidianes. Aquestes estones de conversa i companyia contribueixen al benestar emocional dels usuaris i afavoreixen l’activació de la memòria.
A l’Hospital Sant Joan de Déu, els voluntaris han desenvolupat diferents tasques d’informació, orientació i acompanyament dins de l’edifici. Aquest any han col·laborat especialment en informar i orientar els usuaris en el nou circuit d’accés a Radiologia. També han fet diferents activitats lúdiques perquè l’estada dels nens i nenes que són tractats a la planta de Pediatria sigui més agradable.
El voluntariat, a més, ha contribuït a difondre informació d’interès per als usuaris, com ara la relativa a l’app d’Althaia i al Banc de Sang, especialment incidint en la importància de donar sang durant els mesos d’estiu.
Al CAP Barri Antic, la seva tasca ha consistit a informar i orientar els usuaris quan ha estat necessari i a fer altres tasques de suport a l’atenció a la ciutadania.
Un programa plenament consolidat
Després de deu estius, aquest programa està plenament consolidat. S’ha erigit en una oportunitat per conèixer el sistema sanitari públic i reivindicar-lo, alhora que permet fer pedagogia sobre la relació entre salut i solidaritat i ofereix als nois i noies una experiència semiprofessional en un entorn sanitari.
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