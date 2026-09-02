L'Agrupació de Pescadors de Manresa organitza un concurs de pesca de festa major a l'Agulla
La 7a edició del Memorial Pelai Catllà tindrà lloc aquest diumenge, de les 8 del matí a la 1 del migdia
L'Agrupació de Pescadors de Manresa anuncia que ha obtingut el permís per organitzar el concurs de pesca de festa major Memorial Pelai Catllà al parc de l'Agulla, que arriba a la setena edició i que tindrà lloc aquest diumenge, 6 de setembre. És obert a tothom qui hi vulgui participar.
L'horari del concurs serà de les 8 del matí a la 1 del migdia i el pesatge i entrega de premis es farà de la 1 a les 2 del migdia. Abans, de les 6 a les 7 del matí, es farà la concentració, el sorteig i la descàrrega del material.
El tancament de les inscripcions serà el dissabte 5 de setembre. Les places són limitades a un màxim de 50 participants. El preu és de 25 euros els socis i de 30 els no socis. Queda rotundament prohibit tirar menjar al llac per atraure els peixos.
Les inscripcions es poden fer a Articles de Pesca Parera (Manresa) i a Herrerías Pesca (Olesa de Montserrat).
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