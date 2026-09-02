L'Ajuntament de Manresa es presentarà com a acusació popular contra els presumptes autors de la mort violenta de Carles Vilajosana
L'alcalde, Marc Aloy, demana que la justícia sigui implacable davant fets com aquest "que no es poden tornar a produir"
L'Ajuntament de Manresa es presentarà com a acusació particular contra els presumptes autors de la mort violenta de Carles Vilajosana Arocas, ocorreguda la matinada de dilluns a dimarts a la capital del Bages. Ho ha explicat en una compareixença davant els mitjans de comunicació que s'ha fet després del minut de silenci, a la sala de columnes de l'Ajuntament.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha condemnat els fets "de manera rotunda i sense escletxes" i ha assegurat que la ciutat "ha estat i ha de continuar sent una ciutat de pau". Ha agraït l'actuació "diligent dels cossos policials, que en poques hores ja tenien detinguts, davant uns fets d'extrema gravetat que no s'han de tornar a produir". Aloy ha reclamat "justícia, una justícia que ha de ser implacable. I si cal, que es facin els canvis legals necessaris". En aquest sentit, malgrat que al minut de silenci hi era present el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, aquest ha marxat sense fer declaracions.
L'alcalde de Manresa ha afegit que "és imprescindible que totes les administracions fem pinya per situacions que avui han passat a Manresa, però que poden passar a qualsevol punt del país. Estem parlant de joves que han utilitzat una violència extrema, joves de 16 anys que anaven amb una navalla en una nit de festa major. Això és intolerable", ha denunciat. "Una de les nits més boniques de la ciutat -la del Correfoc- s'ha convertit en la pitjor", lamentava.
Finalment, l'alcalde ha apel·lat a fer pinya com a societat davant d'un cas que ha qualificat de "dolorós i excepcional", i ha assegurat que l'Ajuntament "arribarà fins on calgui" per acompanyar la família i exigir que la justícia actuï. "Qui la fa la paga", ha subratllat.
La instrumentalització política
L'alcalde ha denunciat la utilització política del cas i ha demanat que no s'aprofiti el dolor de la família per alimentar el debat partidista. "No podem aprofitar-nos del dolor de la família per fer política, hem de treballar per buscar solucions", ha defensat.
En la mateixa línia s'ha pronunciat la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, que ha dit que seran "contundents amb les formacions polítiques que utilitzen uns moments dolorosos per avivar discursos d'odi", i que seguiran "lluitant per combatre aquests fets", i amb els que intenten fomentar l'odi en "un moment tan dolorós".
La seguretat a Manresa
Marc Aloy ha seguit defensant que la "seguretat és un pilar fonamental del nostre govern des del principi". Ha volgut recordar que s'ha "pres moltes mesures, com la taula de seguretat, càmeres de videovigilància, policia de paisà, un gos per lluitar contra els estupefaents, i més agents". I això, malgrat "la impossibilitat d'ampliar la plantilla del cos. Celebro que Mossos hagin pactat l'ampliació de plantilla, però els ajuntaments no podem, limitats per la taxa de reposició que imposa l'Estat".
Reconeix que hi ha gent que se sent insegura a Manresa, però ha dit que "els índexs de criminalitat han baixat. Però no pot ser que hi hagi gent que se senti insegura. Seguirem treballant per evitar-ho".
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