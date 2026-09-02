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Les comunitats islàmiques de Manresa condemnen el crim de dimarts i apel·len a la responsabilitat de tothom per preservar la pau social

Demanen "mà dura amb tot tipus de violència i actes semblants", alhora que afirmen que "l’enduriment del codi penal és més necessari que mai"

Fan notar que "és fonamental evitar rumors, acusacions precipitades, generalitzacions i discursos que puguin enfrontar veïns i comunitats"

Operatiu policial al Barri Antic de Manresa pel crim comès al carrer de Sant Jaume

Operatiu policial al Barri Antic de Manresa pel crim comès al carrer de Sant Jaume / Dani Casas

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Les comunitats islàmiques de Manresa han expressat la seva "més profunda consternació, condemna i rebuig absolut davant l’assassinat d’una persona ocorregut" la matinada de dimarts "a la nostra ciutat. Volem traslladar les nostres més sinceres condolences a la família i als éssers estimats de la víctima, així com el nostre respecte i solidaritat davant el dolor provocat per aquesta tragèdia".

Carles Vilajosana, de 45 anys i veí de Castellnou de Bages, és la víctima de l’homicidi que s’ha produït al carrer de Sant Jaume de Manresa. Dos menors de 15 i 16 anys ha estat detinguts com a pressumptes autors del crim.

Les dues comunitats islàmiques recorden que "fa temps que col·laborem amb les forces de l’ordre i altres institucions i entitats de la ciutat i demanem, especialment a les autoritats judicials, mà dura amb tota mena de violència i actes semblants. L’enduriment del codi penal és més necessari que mai. Som contundents: res no pot justificar l’assassinat ni cap altra forma de violència. La vida humana és sagrada i la seva protecció ha d’estar per damunt de qualsevol diferència, conflicte o circumstància".

Defensa de la convivència

"Com a comunitats islàmiques integrades a Manresa, volem deixar clar que la violència no representa els valors de l’islam ni els de les nostres comunitats. En moments de commoció com el que viu la nostra ciutat, és fonamental evitar rumors, acusacions precipitades, generalitzacions i discursos que puguin enfrontar veïns i comunitats. També volem adreçar un missatge a tota la ciutadania de Manresa: no permetem que un acte de violència trenqui la convivència entre els nostres veïns i veïnes. La nostra ciutat està formada per persones de diferents orígens, cultures i religions que compartim carrers, barris, escoles, llocs de treball i espais públics. Les comunitats islàmiques de Manresa formem part d’aquesta societat i volem continuar contribuint activament a construir una ciutat segura, cohesionada, pacífica i respectuosa amb tothom. En aquest moment de dolor, el nostre missatge és clar:

  • Condemnem l’assassinat. Rebutgem tota forma de violència.
  • Defensem la vida, la dignitat i la convivència.

Fem una crida a totes les institucions, entitats socials, mitjans de comunicació i ciutadania a actuar amb responsabilitat i treballar conjuntament per preservar la pau social i la convivència a Manresa. La violència no té cabuda a la nostra ciutat. La vida humana i la dignitat de tota persona han de ser sempre respectades i protegides".

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El comunicat el signen Abdellah Anhari, president de la Comunitat Islàmica del Bages, i Noureddin El Bennadi, president de la Comunitat Islàmica de Manresa.

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