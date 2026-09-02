Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
Els Mossos, que atribueixen a un dels dos menors detinguts l'autoria material de l'atac mortal, acumulen proves per entendre com i per què es va produir l'apunyalament
Regió7
Els Mossos d'Esquadra treballen amb dues hipòtesis principals per explicar el crim que la matinada de diumenge a dilluns va costar la vida a Carles Vilajosana, jardiner de 45 anys apunyalat fatalment al carrer Sant Jaume.
La policia, que està portant a terme les indagacions que dirigeix la instància judicial que hi havia en funcions de guàrdia a la capital del Bages en el moment dels fets, ja ha detingut dos menors d'edat, de 15 i 16 anys, i en té identificats dos més per la seva presumpta participació en el succés.
Els agents atribueixen a un dels dos nois arrestats l'autoria material de l'agressió, tot i que consideren que la intervenció de l'altre és igualment delictiva. També disposen d'elements suficients per pensar que els dos joves que encara no han estat atrapats van intervenir en l'homicidi.
Els investigadors treballen a partir de la següent línia argumental. El crim es va perpetrar després que la víctima, pare de dos bessons i molt popular a la ciutat i la comarca, hagués assistit al correfoc de la Festa Major de Manresa. En paral·lel, una hora abans que aparegués el seu cos, els veïns de la zona havien sentit el soroll que provocava un grup de nois molt alterats.
La incògnita que han de resoldre els Mossos es refereix a les circumstàncies que envolten la coincidència del damnificat i els menors. Una de les possibilitats valorades és que l'home presumiblement tractés de separar-los perquè s'estaven barallant; l'altra que l'abordessin i el perseguissin, suposadament per atracar-lo.
Els Mossos s'enfronten a les dificultats derivades dels silencis, les llacunes i les contradiccions de les declaracions obtingudes fins ara. Mentre confirmen si algun implicat té antecedents policials per un incident similar, els agents confien que l'interrogatori als altres dos sospitosos aclareixi més detalls de l'episodi.
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