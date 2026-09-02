Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos "d'odi"
La consellera demana "no jugar amb l'enfrontament" fent associacions "oportunistes i xenòfobes"
ACN
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat que els dos detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Parlon ha insistit que els menors tenien família i ha precisat que un d'ells tenia pares catalans i l'altre pares immigrants, si bé tots dos joves havien nascut a Catalunya. Preguntada per missatges difosos per Ignacio Garriga (Vox) o Sílvia Orriols (Aliança Catalana), Parlon ha criticat que s'aprofiti un fet "gravíssim" i dolorós per generar "odi" fent associacions "oportunistes i xenòfobes". Ha advertit que no es pot "jugar amb l'enfrontament" ni "manipular informació" per generar odi. També ha remarcat que els detinguts no eren menors no acompanyats ni vivien en cap centre de menors.
Parlon ha lamentat els fets i ha expressat el condol a familiars, amics i veïns del poble de la víctima. A hores d'ara, ha apuntat, les primeres hipòtesis apunten que els fets van passar cap a les 5.10h del matí arran d'una baralla entre quatre o cinc persones en cada bàndol i va acabar amb el greu incident.
La titular d'Interior ha indicat que la investigació està oberta i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) està treballant per esclarir les circumstàncies dels fets i si hi ha altres persones implicades. També ha concretat que els detinguts seran traslladats durant el matí a la fiscalia de Barcelona, on passaran a disposició judicial.
D'una banda, Parlon ha assegurat que es treballa per retirar armes blanques de l'espai públic i ha indicat que la policia ha de fer la seva feina en la investigació i les detencions. Tanmateix, ha advertit que en un cas com els fets succeïts a Manresa la resolució no pot ser "exclusivament amb eines policials". "Hem de reflexionar què ens està passant com a societat", ha indicat remarcant que els menors tenien família. "Davant la violència més preocupant, això requerirà altres enfocaments que no son exclusivament policials", ha dit referint-se a variables "educacionals" o "familiars".
Preguntada per missatges difosos per Garriga o Orriols, la consellera ha apuntat que com a representants institucionals haurien de saber que "no es pot fer espectacle" de certes informacions i ha demanat deixar treballar a la policia. Així, ha lamentat que hi hagi qui aprofiti uns fets "gravíssims" per fer associacions "xenòfobes". "Haurem de denunciar aquestes conductes perquè generar odi té una gravetat extrema", ha conclòs.
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