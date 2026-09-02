Manresa reclama justícia per Carles Vilajosana amb un minut de silenci que ha aplegat més de 200 persones
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, anuncia que el consistori es personarà com a acusació particular contra els presumptes autors del crim
Més de 200 persones s’han concentrat aquest dimecres al migdia a la plaça de l’Ajuntament de Manresa per guardar un minut de silenci en memòria de Carles Vilajosana, mort de manera violenta la matinada de dimarts al carrer de Sant Jaume. L’acte ha començat a les 12 del migdia i ha reunit representants de les institucions, dels partits polítics i una àmplia representació de la ciutadania.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha lamentat profundament els fets i ha assegurat que «no es poden tornar a repetir». En una intervenció marcada per la contundència, el batlle ha afirmat que la societat ha fallat «estrepitosament» quan «menors són capaços de cometre assassinats».
Aloy també ha reclamat que la justícia actuï amb contundència i ha anunciat que l’Ajuntament de Manresa es personarà com a acusació particular contra els presumptes autors del crim. «Volem justícia», ha afirmat l’alcalde, que ha assegurat que el consistori «arribarà fins al final amb les eines que tinguem» per aconseguir-la.
A l'acte també hi havia representants de totes les forces polítiques amb representació al ple municipal, membres del Consell Comarcal del Bages i l’alcalde de Castellnou de Bages, municipi d’on era veí Carles Vilajosana. La concentració ha comptat igualment amb la presència d’alcaldes i representants d’altres municipis de la comarca.
Durant un llarg minut, la plaça de l’Ajuntament ha quedat en silenci en record de Vilajosana. L’acte ha volgut expressar el condol de la ciutat i, alhora, la condemna per uns fets que han commocionat la ciutat.
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