Manresa registra els mesos d’estiu més calorosos del darrer mig segle
La temperatura mitjana tant del juliol com de l’agost a la capital del Bages s’aproxima als 30 graus, i ha estat la més elevada des que hi ha dades, del 1970
Les successives onades de calor han fet disparar com mai els termòmetres aquest estiu en el conjunt de la Catalunya Central, i localitats com Manresa han registrat la temperatura mitjana més elevada com a mínim des del 1970 tant al juliol com a l’agost, segons les dades històriques recollides a la Casa de la Culla. Al juliol es va enfilar fins als 28,3 graus, gairebé 4 per sobre del que és habitual, i a l’agost, més moderat, fins als 27,3 respecte als 24,2 de mitjana.
Aquestes xifres tan elevades són conseqüència d’una calor sostinguda que no es va començar a normalitzar fins a la segona meitat d’agost. A més, ja es venia d’un juny excepcional. Després del de l’any passat, el d’enguany (juntament amb el del 2022) ha estat el segon més calorós de tota la sèrie històrica, el que constata la tendència a l’alça de les temperatures aquests darrers estius.
I és que, a Manresa, els termòmetres s’han enfilat tant per la part alta com per la part baixa, amb molta calor diürna, però també amb 34 nits tropicals entre els dos mesos (amb mínimes superiors als 20 graus), si bé no n’hi ha hagut cap de tòrrida (més de 25 graus). Unes xifres mai assolides amb tanta freqüència, i que han disparat la mitjana de les mínimes més de dos graus per sobre del que és habitual. A l’agost, aquesta mitjana s’ha tancat amb 19,8 graus, i és el registre més elevat de tota la sèrie. Al juliol va ser de 20 graus, només superats pels 20,4 del 2015.
I el mateix ha passat amb les màximes, novament amb rècords històrics a la capital del Bages tant al juliol com a l’agost. Si la mitjana de les màximes al juliol és de 32 graus, enguany ha estat de 36,6, i a l’agost s’ha passat dels 31,6 de mitjana als 34,9. La xifra més similar havien estat els 34,8 graus de mitjana del 2012. Al juny, les temperatures màximes també havien estat excepcionalment altes.
Per sobre dels 40 graus
La calor sostinguda ha deixat valors extrems i poc habituals, tot i que, en el cas de la capital del Bages, no s’ha arribat a assolir cap rècord pel que fa a les màximes.
En tot el que portem d’estiu, s’ha superat els 40 graus en una ocasió. Va ser el 8 de juliol, en què el termòmetre es va enfilar fins als 40,9 graus. Ha estat la màxima més alta assolida aquest any a Manresa, tot i que en altres ocasions s’havia arribat a valors encara més extrems, com els 42,5 graus l’agost del 1987 i el juliol del 1994 o, sense anar tan lluny, els 42,4 del juliol del 2023, o els 42,1 del juny del 2019.
Malgrat tot, aquest estiu destaca per la continuïtat de les onades de calor que hi ha hagut, i si bé no s’ha arribat a xifres de rècord, a Manresa, pràcticament un de cada tres dies les màximes no han baixat dels 37 graus. Al juny, la temperatura màxima es va enfilar fins als 39,1 graus, i a l’agost fins als 39.
Una calor generalitzada
Les xifres de Manresa són un reflex dels efectes que ha tingut la calorada en el conjunt de les comarques centrals, tot i que s’ha deixat notar especialment al Bages i en punts de l’Anoia, el Solsonès i el sud de l’Alt Urgell.
Els valors més elevats es van registrar el juliol, amb màximes superiors als 40 graus en diverses ocasions, mentre que a l’agost es van quedar majoritàriament al voltant dels 39. Del conjunt de l’estiu Destaquen els 41,9 del dia 15 de juliol a Sant Salvador de Guardiola, o els 40,9 que es van assolir el dia 8 a Manresa i Artés i el dia anterior a Cardona. Precisament, Sant Salvador de Guardiola ha estat una de les localitats amb una calor més intensa, fins al punt que aquest estiu (comptant des del 21 de juny) s’han superat els 40 graus en cinc ocasions. Altres localitats com Artés i Solsona han tingut quatre dies a més de 40; Cardona, tres; els Hostalets de Pierola, dos; i Manresa i Òdena, un (en tots els casos també comptant des del juny).
A les comarques de muntanya les temperatures d’aquest estiu han quedat més frenades, tot i que també ha fet més calor de l’habitual. Poblacions com Guardiola de Berguedà han superat els 38 graus en algunes ocasions, i a Queralt, Das o Puigcerdà, s’han registrat màximes d’entre 35 i 37 graus. A Port del Comte es va arribar als 23,7 graus el 30 de juliol.
Pel que fa a les mínimes, hi ha hagut nits de mal dormir amb temperatures superiors als 20 graus en diverses localitats, especialment del Bages, l’Anoia, el Solsonès i l’Alt Urgell.
Torna la canícula
Si aquests darrers dies s’havien normalitzat les temperatures en el conjunt de les comarques centrals, l’inici d’aquest mes de setembre tornarà a marcar una tendència a l’alça, amb màximes que es poden enfilar novament fins als 40 graus en alguns casos.
Segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), en poblacions com Manresa, Igualada o Artés, es podrien assolir els 39 o 40 graus entre divendres i diumenge, que són els dies que farà més calor. A Solsona s’espera que s’arribi cap als 38; a Berga, entre els 35 i els 36; i a Puigcerdà es podrien enfilar fins als 34, en aquest cas amb la possibilitat d’algun plugim aquest dimecres i també dilluns de la setmana entrant.
Pluja al Pirineu, però força sec a la resta
Pel que fa a les precipitacions, fins ara l’estiu ha tingut dues cares, amb un juliol molt sec i un agost que ha estat generós, tot i que amb unes pluges molt concentrades a les comarques de muntanya, mentre que a la resta, ha plogut però més aviat poc.
Observatoris de l’Alt Urgell, l’Alt Berguedà, el nord del Solsonès i la Cerdanya, han tingut un agost passat per aigua, amb quantitats abundants a la Seu d’Urgell (158,2 l/m2), Das (152,7), o Port del Comte (146,5), però també a Guardiola de Berguedà (130,4), Puigcerdà (116,3), o el Santuari de Queralt (111,5).
La situació contrasta amb altres punts de la regió central, i especialment amb les precipitacions del juliol, que van ser nul·les (o pràcticament) en localitats del Bages i l’Anoia. A l’agost sí que ha plogut, però amb xifres discretes fora de les comarques de muntanya. A Manresa, han caigut 43,9 litres, quan la mitjana és de 47,5.
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