Més d’un miler de persones rebutgen en silenci la violència, a Manresa
Els veïns reten un sentit homenatge a Carles Vilajosana al carrer Divina Pastora, a prop d'on van passar els fets
El silenci ho ha dit tot. Més d’un miler de persones han participat aquest dimecres al vespre a Manresa en l’homenatge a Carles Vilajosana, que va morir apunyalat la matinada de dimarts, i en senyal de rebuig a la violència. Ha sigut al carrer Divina Pastora, a prop d'on van passar els fets, en un acte convocat pels veïns del barri. Els cartells que anunciaven la concentració anava signada amb un eloqüent ‘Junts som barri’.
«No tenim color» polític ha assegurat Olga Villaró, una de les veïnes que ha organitzat l’acte. «Simplement ho hem organitzat per respecte» a la víctima, família i amics... i «per rebutjar la violència». Ha afirmat que no s’esperaven que hi participés tanta gent. «L’objectiu era que la gent del barri fes un homenatge» a Vilajosana, i expressar «l’amor més profund cap a aquesta ciutat».
El silenci ha estat el protagonista de la concentració programada per a les 9 del vespre. A aquesta hora els organitzadors s’han dirigit als nombrosos assistents per explicar com aniria l’acte: en silenci i amb espelmes. Així ha sigut. Se n'han repartit a qui no en tenia, s’han apagat els llums de la via pública, la violinista Ariadna Padró ha interpretat un fragment del ‘Cant dels ocells’ i tothom s’ha dirigit a unes escales que hi ha al mig del carrer Divina Pastora per dipositar-les als graons. N’hi han deixat més de 900. Entre els assistents, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, regidors de l’Ajuntament i representants de la societat civil com sor Lucía Caram.
Un fragment de l’Addagio d’Albinoni ha servit per posar punt final a la concentració. Els organitzadors han agraït l’assistència al sentit silenci.
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