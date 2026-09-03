Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim a ManresaBar del LloroCarrer GuimeràFestivalet de CircEleccions als Estats Units 2026Raúl Asencio
instagramlinkedin

Crema l'interior d'un camió d'escombraries mentre feia recollida per Manresa

El vehicle de recollida ha estat traslladat a un descampat per descarregar i extingir la càrrega

imatge d'arxiu d'un camió de recollida

imatge d'arxiu d'un camió de recollida / Arxiu/Mireia Arso

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un avís a emergències ha alertat, dijous al matí, d'un camió d'escombraries que li sortia fum de la càrrega mentre feia recollida pels carrers de Manresa. La trucada al 112 s'ha fet quan el vehicle circulava pel carrer del Bonsuccés, a les 8.05 hores, i els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat dues dotacions.

El camió fumejant i els efectius dels Bombers s'han aturat a un descampat pròxim a una benzinera prop de Sant Joan, on han pogut descarregar el contingut que havia recollit fins al moment, sense perill. Els efectius d'emergències han pogut apagar les flames de la brossa amb extintors, sense complicacions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
  2. Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
  3. Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
  4. Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
  5. Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
  6. Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
  7. L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal
  8. Un documental segueix durant cinc anys els llops de la Península: «On hi ha llops i bestiar hi haurà conflicte, cal aprendre a conviure-hi»

Crema l'interior d'un camió d'escombraries mentre feia recollida per Manresa

Crema l'interior d'un camió d'escombraries mentre feia recollida per Manresa

Polinyà o Quintanar del Rey, qui ha guanyat «El Grand Prix 2026»?

Polinyà o Quintanar del Rey, qui ha guanyat «El Grand Prix 2026»?

El funeral de Carles Vilajosana se celebrarà aquest divendres a Manresa

El funeral de Carles Vilajosana se celebrarà aquest divendres a Manresa

Igualada estrena nova il·luminació a la plaça de l’Ajuntament amb la 60a Botiga al Carrer

Igualada estrena nova il·luminació a la plaça de l’Ajuntament amb la 60a Botiga al Carrer

Puig-reig es trasllada fins a l’edat mitjana en una nova Festa dels Templers que estrena noves dates

Puig-reig es trasllada fins a l’edat mitjana en una nova Festa dels Templers que estrena noves dates

El gest que guanya importància després dels 60 si vols envellir amb salut

El gest que guanya importància després dels 60 si vols envellir amb salut

Caos de trànsit a Barcelona: tallada totalment la ronda Litoral per un accident i cues quilomètriques a l’AP-7 a Cerdanyola

Caos de trànsit a Barcelona: tallada totalment la ronda Litoral per un accident i cues quilomètriques a l’AP-7 a Cerdanyola

Antics educadors dels implicats en el crim de Manresa eren amics de la víctima

Antics educadors dels implicats en el crim de Manresa eren amics de la víctima
Tracking Pixel Contents