Crema l'interior d'un camió d'escombraries mentre feia recollida per Manresa
El vehicle de recollida ha estat traslladat a un descampat per descarregar i extingir la càrrega
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Manresa
Un avís a emergències ha alertat, dijous al matí, d'un camió d'escombraries que li sortia fum de la càrrega mentre feia recollida pels carrers de Manresa. La trucada al 112 s'ha fet quan el vehicle circulava pel carrer del Bonsuccés, a les 8.05 hores, i els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat dues dotacions.
El camió fumejant i els efectius dels Bombers s'han aturat a un descampat pròxim a una benzinera prop de Sant Joan, on han pogut descarregar el contingut que havia recollit fins al moment, sense perill. Els efectius d'emergències han pogut apagar les flames de la brossa amb extintors, sense complicacions.
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