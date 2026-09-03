Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
El grup de menors investigats i la colla de Carles Vilajosana van barallar-se al carrer Nou de Santa Clara, i van seguir junts per Sant Maurici i Divina Pastora, on l'home de 45 anys va ser apunyalat, per acabar morint al carrer Sant Jaume
La picabaralla entre els 4 o 5 menors i el grup del Carles Vilajosana, també d'uns 4 membres, va allargar-se pels carrers de les Escodines. Van recórrer poc menys d'un quilòmetre entre el punt en el qual el Carles Vilajosana va intentar separar un grup de joves que es barallaven i el lloc on va ser apunyalat.
El relat dels darrers minuts de vida de l'home de 45 anys, veí de Castellnou de Bages, i molt conegut a la comarca, ha estat fàcil de reconstruir per part dels investigadors de la DIC, la divisió d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra. I tot gràcies al fet que anava acompanyat pels seus amics en el moment dels fets. Carles Vilajosana Arocas va participar en el Correfoc de la Festa Major de Manresa com feia cada any. I ho va fer acompanyat dels seus dos fills bessons. En una hora determinada, la mare dels nens va recollir-los a la plaça de l'Ajuntament, i ell va seguir de festa amb els seus amics.
Quan ja marxaven de la plaça, i després de separar els dos grups que es barallaven, un d'aquests grups de menors va anar acompanyant el grup de Vilajosana en el seu camí cap per les Escodines. El primer altercat va tenir lloc al carrer Nou de Santa Clara. Amb els nervis ja a flor de pell, tots dos grups van tornar a encarar-se al carrer de Sant Maurici, prop de la cruïlla amb Divina Pastora. Un tram més amunt, encara a Divina Pastora, va ser on Carles Vilajosana va rebre la punyalada mortal. Malferit va caminar uns metres més, per acabar morint al carrer de Sant Jaume.
La colla de la víctima va trucar ràpidament als serveis d'emergència, al 112, mentre el grup de menors fugia. Quan els Mossos i el SEM van arribar, no van ser a temps de salvar la vida al veí de Castellnou de Bages. Però gràcies a la descripció dels testimonis, sí que van tenir clar, força ràpidament, qui podien ser els menors que havien participat en l'atac. Per això, poques hores després ja s'havien fet les primeres identificacions, la de dos menors que van ser portats a comissaria, dos menors que tenien com a base uns baixos ocupats del carrer Travessera dels Drets. Un local ple de brutícia i de pudor, on els Mossos va trobar les proves que van permetre acabar detenint els dos menors. Menors que, com va dir la consellera d'interior Núria Parlon en una entrevista a Catalunya Ràdio, "no són d'un centre de menors. Tenen família".
A hores d'ara el cas no està tancat. Mentre els dos detinguts com a suposats autors del crim han ingressat al centre de Can Llupià, de Barcelona en règim tancat amb tractament terapèutic per a un dels casos, sota la qualificació provisional dels fets com a homicidi, els Mossos segueixen buscant els altres dos o tres menors que també van participar en la baralla, segons han apuntat les investigacions i els testimonis. En tot cas, l'autor material de la punyalada sí que es troba entre els detinguts. Aquest grup ja havia protagonitzat nombrosos altercats, i alguns d'ells tenen seriosos antecedents, com és el cas de l'intent d'homicidi a un cambrer al carrer Divina Pastora de Manresa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
- Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal
- Un documental segueix durant cinc anys els llops de la Península: «On hi ha llops i bestiar hi haurà conflicte, cal aprendre a conviure-hi»