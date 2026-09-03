Una defunció a Manresa desencadena a les xarxes i Whatsapp una allau de rumors i mentides sobre un fals crim
Un vídeo sobre els fets, al centre històric de la ciutat, propicia que s'estenguin acusacions que, segons les autoritats, no tenen cap base ni fonament
Regió7
La commoció pel crim que la matinada de diumenge a dilluns va costar la vida a Carles Vilajosana, de 45 anys, a Manresa ha encès les xarxes socials i els grups de Whatsapp. Les mostres de dolor i les expressions de solidaritat hi conviuen amb les manifestacions d'odi, la difusió de material sobre els menors d'edat inculpats i la distribució de rumors i mentides.
La capital de la Catalunya central s'ha despertat avui amb un altre contingut viral que ha propiciat enganys i falsedats. Tot apunta que una persona es va treure la vida anit a la Via Sant Ignasi de la ciutat. Després de les primeres comprovacions, les autoritats van procedir a l'aixecament del cadàver. Els especialistes de la Policia Científica dels Mossos d'Esquadra ni tan sols s'hi van desplaçar.
Un vídeo enregistrat a partir d'aquest succés s'ha estès a una gran velocitat. I ha desencadenat una allau de comentaris en què s'afirma que es tracta d'un altre homicidi. La nova polèmica esclata alhora que van transcendint detalls sobre l'apunyalament mortal posterior al Correfoc i proliferen les mobilitzacions ciutadanes de repulsa a la violència. Els dos nois arrestats van ser internats ahir en règim tancat. Els agents segueixen buscant un parell de joves suposadament relacionats amb l'incident.
També s'ha informat per canals oficials que aquest fet de la via Sant Ignasi res te a veure amb el cas de la mort violenta de Carles Vilajosana.
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