El funeral de Carles Vilajosana se celebrarà aquest divendres a Manresa
El comiat tindrà lloc a les 12 del migdia a l’Oratori Mèmora Manresa, mentre que la vetlla començarà aquest dijous a la tarda
El funeral per Carles Vilajosana Arocas, de 45 anys i veí de Castellnou de Bages, se celebrarà aquest divendres 4 de setembre a les 12 del migdia a l’Oratori Mèmora Manresa. Vilajosana és la víctima de l’homicidi que es va produir la matinada de dilluns al carrer de Sant Jaume de Manresa.
La vetlla començarà aquest dijous, de 17 a 21 hores, al Tanatori Mèmora Manresa, al carrer Lemmerz, 1-5. Divendres, el tanatori romandrà obert per a la vetlla de 9 a 12 hores, abans de la cerimònia.
Vilajosana era una persona molt coneguda i estimada a Castellnou de Bages i també en altres punts de la comarca. La seva activitat professional l’havia fet especialment conegut entre veïns i empreses del Bages. Es dedicava al manteniment i arranjament de jardins de Castellnou i també treballava per a diferents empreses de la comarca.
La seva mort ha causat una profunda commoció tant a Castellnou de Bages com a Manresa, on aquesta setmana s’han fet diversos actes de condemna i homenatge després del crim. Aquest dimecres a la nit, més d'un miler de veïns de Manresa van una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per retre homenatge a Vilajosana. La marxa de les Escodines va ser el tercer acte de la jornada d'ahir a la ciutat en record de la víctima i de rebuig a l'homicidi. Al migdia, l'Ajuntament va convocar un minut de silenci a la plaça Major, mentre que a la tarda es va fer una altra marxa, que va sortir de la plaça Neus Català i va acabar davant de l'Ajuntament.
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