La Generalitat anuncia divuit noves expedicions a la línia de bus que uneix Manresa amb l'Autònoma a partir del 7 de setembre
Hi haurà un increment de 10 expedicions en sentit Manresa i de 8 en sentit UAB, i una sortida cap a la capital del Bages a 2/4 de 10 del vespre
Regió7/G.C.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat una tretzena de millores en els serveis d’autobús interurbà que entraran en funcionament en les pròximes setmanes arreu de Catalunya. Una de les línies que se'n beneficia és la que connecta Manresa i la UAB a Bellaterra, que a partir de dilluns vinent, dia 7 de setembre, augmentarà 10 expedicions en sentit Manresa i vuit en sentit Bellaterra. La presentació d'aquesta millora en concret s'ha fet aquest dijous a la seu de la delegació del Govern a Manresa amb la presència de la delegada del Govern, Elia Tortolero; la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, i el conseller de Sostenibilitat Ambiental i Mobilitat del Consell Comarcal del Bages (i sisè tinent d’alcalde i regidor delegat d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa), Carles Garcia.
"S'ha fet possible perquè era necessari fer-ho"
Els corredors on la gent ha d'anar dreta a dins del bus per manca d'espai i els que tenen a veure amb la mobilitat educativa han estat els que s'han prioritzat a l'hora de fer millores, ha explicat López. En el cas del corredor de la capital del Bages, ha comentat que "ha estat possible fer-ho gràcies al fet que l'operador disposava de vehicles, perquè n'haurem de posar un més, i del professional conductor necessari per poder donar el servei. S'ha fet possible perquè era necessari fer-ho", ha reblat.
Tortolero ha recordat que la millora de la línia Manresa-Bellaterra l'ha motivat que "l'any 2024 es produeix un increment notable, d'un 13%, dels usuaris d'aquesta línia, i el 2025 s'ha continuat veient aquest augment fins a un 15%".
Garcia ha fet una valoració positiva de la mesura "que també beneficia el municipi de Sant Vicenç de Castellet", ha recordat. Ha afegit que "és una resposta a les queixes i suggeriments que hem anat rebent els últims anys i aquest treball col·laboratiu de les dues administracions per millorar el sistema interurbà, on hi ha una mancança de la infraestructura ferroviària. Almenys, que tots els busos interurbans funcionin i tinguin una bona freqüència".
Segon Pla de xoc del bus interurbà
Les actuacions formen part del segon Pla de xoc del bus interurbà, aprovat pel Govern el 28 d’abril, que preveu una inversió anual de 21,5 milions d’euros per reforçar la xarxa de transport públic per carretera. "Reforcem les connexions amb més demanda i millorem l’accés als centres educatius i sanitaris per facilitar la mobilitat”, ha afirmat Paneque, que ha afegit que "el Govern està plenament determinat a afrontar un debat de país que és essencial: decidir com ens movem. Les decisions que prenem avui en matèria de mobilitat determinaran també les ciutats que construïm i el país que volem ser”. Fins ara, les actuacions ja desplegades representen una inversió executada de 7,8 milions d’euros anuals.
Onze expedicions per sentit a Sant Vicenç
A partir del dilluns 7 de setembre, la connexió Manresa-UAB Bellaterra passarà a disposar de 28 expedicions diàries per sentit, fet que representa un increment de 10 expedicions en sentit Manresa i 8 en sentit UAB. També s’ampliarà l’horari amb una nova sortida cap a Manresa a les 21:30 hores per donar resposta als estudiants que pleguen més tard. En el cas de Sant Vicenç de Castellet, tindrà un total d’onze expedicions per sentit.
També a partir del dilluns 7 de setembre, el servei de la línia M13 Vacarisses-Castellbell i el Vilar incorporarà una nova anada i tornada amb recorregut perllongat fins a Terrassa i connexió amb Rellinars, de dilluns a divendres. A més, es reajusten les hores de sortida i alguns itineraris de les expedicions existents, amb l’objectiu de millorar la coordinació del servei d’autobús amb la línia R4 de Rodalies. També s’unifica l’itinerari urbà de l’M13 amb l’M12 a Terrassa
Per definir els 50 corredors que formen part d’aquest Pla, ha explicat la consellera, “ens hem centrat en tres grans criteris de priorització: donar resposta als corredors amb més demanda, facilitar l'accés als serveis públics essencials garantint una mobilitat eficient per al conjunt de la ciutadania i posar el focus en els municipis rurals o de baixa densitat de població, on el transport públic interurbà sovint és l'única alternativa de mobilitat disponible”. A més, ha remarcat, “aquest Pla també s'ha dissenyat pensant en la connectivitat amb els principals eixos ferroviaris alhora que treballem per revertir una situació de desinversió i desatenció que s'ha prolongat durant massa temps”.
Paneque assegura que “hem situat la mobilitat com una de les polítiques estructurals més importants de l'acció de Govern”. “La mobilitat és una eina fonamental per afavorir l'equilibri territorial, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats arreu de Catalunya”, destaca.
Durant la roda de premsa ha fet balanç de les millores aplicades des del mes d’abril fins a l’agost, que han beneficiat els serveis als corredors Berga-Sallent-Barcelona i Solsona-Cardona-Manresa.
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