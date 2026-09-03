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L’institut Guillem Catà de Manresa tindrà una línia menys de segon de batxillerat

Educació ho justifica dient que hi ha poques matrícules i l’Assemblea de Docents critica la decisió

Institut Guillem Catà

Institut Guillem Catà / ARXIU/OSCAR BAYONA

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Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

El Departament d’Educació ha decidit tancar una línia de segon de batxillerat perquè, segons ha informat, hi ha pocs alumnes matriculats. Passarà de dos grups a un. En canvi, ha resolt posar un grup més de tercer d’ESO precisament pel contrari. Perquè hi ha més alumnes matriculats dels previstos. Fins a 67. L’anterior direcció del centre havia sol·licitat un grup més, segons els serveis territorials d’Educació a les comarques centrals.

Per la seva part l’Assemblea de Centres del Bages ha denunciat que la mesura s’ha pres sense cap comunicació prèvia, i que tant la direcció com els docents se n’han assabentat aquest dimarts, quan s'han incorporat a la feina després de les vacances.

Educació, en canvi, ha informat que al centre hi havia 31 alumnes matriculats, i que en un primer moment s’havia aprovat una oferta de dos grups preveient que promocionarien alumnes de primer a segon, un supòsit que no s’ha donat. Aquesta situació es va comunicar a l’institut el passat juliol, i s’ha confirmat ara al setembre, quan finalment hi ha hagut 28 alumnes matriculats a segon.

L’Assemblea de Centres del Bages creu que la decisió del departament no és coherent tenint en compte que hi ha altres instituts de Manresa que superen la ràtio recomanable d’alumnes per aula. Davant d’això exigeix una redistribució de l’alumnat a la ciutat i a la comarca que garanteixi la continuïtat de la línia de segon de batxillerat a l’institut Guillem Catà.

Un portaveu dels docents ha afirmat, a través d’un comunicat, que «si realment el Departament vol desencallar el conflicte, i evitar una vaga com la del 8 de setembre, no sembla que vagi en la direcció correcta». Recorda «que de les condicions en què es presta la formació de segon de batxillerat depèn la preparació dels alumnes de cara a afrontar les Proves d’Accés a la Universitat».

Denuncia, així mateix que l’institut tingui un tercer grup complet de tercer d’ESO quan, en canvi, el centre va decidir en el seu moment desdoblar les dues línies de tercer en tres grups per reduir les ràtios.

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Pensen que aquestes decisions han fet saltar pels aires la planificació del nou curs al Catà quan falta una setmana per començar el curs. Segons l’Assemblea, el centre està abocat a convertir-se en un institut d’ESO i de cicles de màxima complexitat, amb ràtios elevades i matrícula viva.

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