Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim a ManresaBar del LloroCarrer GuimeràFestivalet de CircEleccions als Estats Units 2026Raúl Asencio
instagramlinkedin

L'ens veïnal del sector on hi va haver l'apunyalament diu que estan "cansats de trucar als Mossos i a la Guàrdia Urbana" pels aldarulls que hi ha

Parlen de tràfic de drogues, baralles, "grups d'adolescents pul·lulant i provocant conflictes" i fins i tot del robatori a dues àvies nonagenàries quan anaven al menjador compartit que hi ha al Casal de les Escodines

Aquest dimecres al vespre el veïnat va organitzar una encesa d'espelmes en silenci per recordar Carles Vilajosana, que va morir apunyalat al carrer de Sant Jaume

Participants en l'encesa d'espelmes organitzada aquest dimecres al vespre al carrer de la Divina Pastora

Participants en l'encesa d'espelmes organitzada aquest dimecres al vespre al carrer de la Divina Pastora / Mireia Arso

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Al sector del barri de les Escodines de Manresa on va tenir lloc la matinada de dilluns a dimarts l'apunyalament del ciutadà Carles Vilajosana ja fa més de dos anys que els veïns viuen "cansats i esgotats de trucar als Mossos i a la Guàrdia Urbana" pel mal ambient que s'hi ha anat enquistant.

L'Associació de Veïns de les Escodines, que és qui rep les queixes del veïnat, comenta que al carrer de la Divina Pastora i al Nou de Santa Clara, on hi ha la Creu del Tort, hi resideixen persones de la junta que són les que ho viuen més en directe i que en van informant. El mal ambient també s'estén al Doctor Llatjós i a altres vials del barri.

Parlen de "crits, sorolls, baralles, tràfic de drogues, grups d'adolescents pul·lulant provocant conflictes" i, en general, de molt malestar i de "sensació d'inseguretat a partir de les 8 del vespre". Els carrers afectats són els que queden entorn del Divina Pastora. Al Sant Maurici fan notar que hi ha una botiga on els consta que no compleixen amb els horaris de tancament i on "venen begudes alcohòliques a menors".

Aquest dimecres al vespre, per iniciativa dels veïns, a la qual es va sumar l'entitat veïnal, es va fer una encesa d'espelmes en silenci al carrer de la Divina Pastora per recordar Vilajosana.

També denuncien el cas de dues veïnes nonagenàries, una de més de 90 anys i l'altra de 96, a qui van atracar tot i anar les dues amb caminador. A una, la van atracar davant de la Clínica Sant Josep i a l'altra al carrer d'Oms i de Prat. Els van prendre les claus i el moneder i a una li van entrar a casa i li van robar.

Una persona dormint al camí de la Creu del Tort

Una persona dormint al camí de la Creu del Tort / Arxiu particular

El camí de la Creu del Tort

Els veïns se sumen, també, a una queixa feta per una veïna de Cal Gravat que surt a caminar sovint pel sector. Té a veure amb el camí de la Creu del Tort -també conegut com de la Font de Fans- que comença on hi ha la creu i acaba a pocs metres del Pont Vell gràcies a l'escala de ferro que hi van instal·lar. Tot i que d'ençà que es va queixar aquesta veïna on hi ha la creu ho netegen més sovint, de les escales cap avall cada cop hi ha més brutícia acumulada i, actualment, ja hi ha dues persones que han convertit l'espai en el seu dormitori.

Notícies relacionades

Les fonts de l'Associació de Veïns de les Escodines expliquen que han demanat a l'Ajuntament posar una càmera en aquest punt de la Creu del Tort perquè hi ha qui aprofita que queda amagat per consumir-hi drogues.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
  2. Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
  3. Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
  4. Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
  5. Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
  6. Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
  7. L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal
  8. Un documental segueix durant cinc anys els llops de la Península: «On hi ha llops i bestiar hi haurà conflicte, cal aprendre a conviure-hi»

L'ens veïnal del sector on hi va haver l'apunyalament diu que estan "cansats de trucar als Mossos i a la Guàrdia Urbana" pels aldarulls que hi ha

L'ens veïnal del sector on hi va haver l'apunyalament diu que estan "cansats de trucar als Mossos i a la Guàrdia Urbana" pels aldarulls que hi ha

Acaba sense acord la reunió entre Ustec i Educació: la vaga del primer dia de classe a Catalunya continua vigent

Acaba sense acord la reunió entre Ustec i Educació: la vaga del primer dia de classe a Catalunya continua vigent

Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima

Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima

Sant Fruitós ja té a punt el gimnàs pel Pla del Puig mentre continua amb l’obra del pavelló

Sant Fruitós ja té a punt el gimnàs pel Pla del Puig mentre continua amb l’obra del pavelló

Volkswagen es planteja eliminar la marca Seat “com a molt tard” el 2029

Volkswagen es planteja eliminar la marca Seat “com a molt tard” el 2029

La fractura del carril, principal anomalia detectada per la Guàrdia Civil en la seva inspecció de l’accident d’Adamuz

La fractura del carril, principal anomalia detectada per la Guàrdia Civil en la seva inspecció de l’accident d’Adamuz

David Vallvé, de la Seu d'Urgell, nou director de l'IDAPA

David Vallvé, de la Seu d'Urgell, nou director de l'IDAPA

La Generalitat prorroga fins al 2028 el servei de la Banca Mòbil als municipis sense oficina bancària

La Generalitat prorroga fins al 2028 el servei de la Banca Mòbil als municipis sense oficina bancària
Tracking Pixel Contents