L'ens veïnal del sector on hi va haver l'apunyalament diu que estan "cansats de trucar als Mossos i a la Guàrdia Urbana" pels aldarulls que hi ha
Parlen de tràfic de drogues, baralles, "grups d'adolescents pul·lulant i provocant conflictes" i fins i tot del robatori a dues àvies nonagenàries quan anaven al menjador compartit que hi ha al Casal de les Escodines
Aquest dimecres al vespre el veïnat va organitzar una encesa d'espelmes en silenci per recordar Carles Vilajosana, que va morir apunyalat al carrer de Sant Jaume
Al sector del barri de les Escodines de Manresa on va tenir lloc la matinada de dilluns a dimarts l'apunyalament del ciutadà Carles Vilajosana ja fa més de dos anys que els veïns viuen "cansats i esgotats de trucar als Mossos i a la Guàrdia Urbana" pel mal ambient que s'hi ha anat enquistant.
L'Associació de Veïns de les Escodines, que és qui rep les queixes del veïnat, comenta que al carrer de la Divina Pastora i al Nou de Santa Clara, on hi ha la Creu del Tort, hi resideixen persones de la junta que són les que ho viuen més en directe i que en van informant. El mal ambient també s'estén al Doctor Llatjós i a altres vials del barri.
Parlen de "crits, sorolls, baralles, tràfic de drogues, grups d'adolescents pul·lulant provocant conflictes" i, en general, de molt malestar i de "sensació d'inseguretat a partir de les 8 del vespre". Els carrers afectats són els que queden entorn del Divina Pastora. Al Sant Maurici fan notar que hi ha una botiga on els consta que no compleixen amb els horaris de tancament i on "venen begudes alcohòliques a menors".
Aquest dimecres al vespre, per iniciativa dels veïns, a la qual es va sumar l'entitat veïnal, es va fer una encesa d'espelmes en silenci al carrer de la Divina Pastora per recordar Vilajosana.
També denuncien el cas de dues veïnes nonagenàries, una de més de 90 anys i l'altra de 96, a qui van atracar tot i anar les dues amb caminador. A una, la van atracar davant de la Clínica Sant Josep i a l'altra al carrer d'Oms i de Prat. Els van prendre les claus i el moneder i a una li van entrar a casa i li van robar.
El camí de la Creu del Tort
Els veïns se sumen, també, a una queixa feta per una veïna de Cal Gravat que surt a caminar sovint pel sector. Té a veure amb el camí de la Creu del Tort -també conegut com de la Font de Fans- que comença on hi ha la creu i acaba a pocs metres del Pont Vell gràcies a l'escala de ferro que hi van instal·lar. Tot i que d'ençà que es va queixar aquesta veïna on hi ha la creu ho netegen més sovint, de les escales cap avall cada cop hi ha més brutícia acumulada i, actualment, ja hi ha dues persones que han convertit l'espai en el seu dormitori.
Les fonts de l'Associació de Veïns de les Escodines expliquen que han demanat a l'Ajuntament posar una càmera en aquest punt de la Creu del Tort perquè hi ha qui aprofita que queda amagat per consumir-hi drogues.
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