Una quinzena de persones a la concentració de VOX a Manresa per l'homicidi de Carles Vilajosana
El diputat del partit Joan Garriga aprofita la convocatòria per llençar un missatge antiimmigració
Molt poca assistència a la concentració que havia convocat VOX per aquest dijous al vespre a la plaça Major de Manresa en protesta per l'homicidi de Carles Vilajosana. Una quinzena de persones s'han ajuntat exhibint cartells amb missatges antiimmigració, amb el lema escrit en castellà "Manresa diu prou. La immigració massiva mata". Aquesta convocatòria, que venia precedida per un cartell que s'ha fet circular per les xarxes del partit, encara que no anava signada, coincidia en horari amb l'inici de la vetlla del cos de Carles Vilajosana.
Al capdavant dels concentrats, el diputat Joan Garriga, que davant dels mitjans de comunicació ha llençat un missatge antiimmigració, demanant "dotar a la policia de mitjans i, si són estrangers els que cometen els delictes, bitllet de tornada i fora del nostre país. Necessitem contundència perquè hem de recuperar la seguretat i que Manresa torni a ser Manresa". En aquest sentit, ha alertat que "el que ha passat a Ceuta, pot passar també a Manresa i ja està passant. Això no és la Manresa de sempre, això no és la Manresa que volem".
La concentració ha transcorregut sense incidents.
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