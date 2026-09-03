Segona fase dels treballs d’asfaltatge al carrer de Josep Guitart, al barri de la Balconada de Manresa
A partir d'aquest divendres, un tram del carrer quedarà tallat al trànsit durant tres dies i el quart dia s’hi faran afectacions puntuals amb motiu dels treballs de pintura
Regió7
L’Ajuntament de Manresa informa que demà divendres, 4 de setembre, s’engegarà una nova fase dels treballs d’asfaltatge d’un tram del carrer de Josep Guitart, al barri de la Balconada. Amb motiu de les obres, es tallarà el trànsit durant quatre dies en el tram comprès entre la carretera del Pont de Vilomara i el número 5 del carrer Josep Guitart. Aquesta actuació correspon a la segona part dels treballs d’asfaltatge previstos en aquest carrer i s’emmarca en les actuacions del Pla de Millora de l’Espai Públic 2026.
Durant el període d’afectació, l’accés i la sortida dels guals situats dins del tram d’obres es permetran sempre que l’estat dels treballs ho faci possible i fora de l’horari de treball. També es prohibirà l’estacionament en tot l’àmbit afectat per les obres, així com a les zones d’aparcament amb accés des del carrer Josep Guitart.
Amb motiu dels treballs, també es traslladaran temporalment les dues àrees de recollida de residus del carrer de Josep Guitart situades a prop dels blocs número 9 i número 14.
Afectacions al servei de bus
Les obres també comportaran afectacions en el servei de Bus Manresa, concretament a la línia 1 Balconada i, també, a les línies L7 Festiu i L10 Nocturn.
Durant els treballs quedaran anul·lades les parades Escola Serra i Hunter, Balconada i Oleguer Miró. Es recomana consultar les afectacions i els possibles canvis en el servei a través de l’APP de Bus Manresa, del web de Manresa Bus o bé al telèfon 93.875.71.50.
Les afectacions en aquest vial tenen una previsió de durada de quatre dies laborables: tres dies de tall total del carrer i un quart dia amb afectacions puntuals per a l’execució dels treballs de pintura.
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