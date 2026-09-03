La transformació del Guimerà de Manresa en xifres
La nova fisonomia del vial, cada vegada més visible, i que ha de quedar completada de cara al novembre vinent, s’acompanya d'un nou mobiliari, des dels fanals als arbres, que repassem en aquest article
A l’hora de parlar de les característiques de la nova urbanització del carrer d’Àngel Guimerà de Manresa s’han destacat molt els arbres que hi haurà i, també, el fet que al tram exclusiu per a vianants el mobiliari i la jardineria se situïn al mig i no en un lateral per no tapar els aparadors. Les xifres facilitades per l'Ajuntament dels fanals que hi haurà i de les llambordes ceràmiques que estan col·locant a terra també donen una idea de la important transformació que viurà el vial, que és previst que quedi completada el novembre vinent.
En concret, al nou Guimerà hi ha 95 fanals, 68 escocells enjardinats amb arbustiva, 60 unitats de bancs i cadires, i unes 340.000 llambordes ceràmiques, que són aquestes peces tipus maó de color vermellós que els operaris col·loquen manualment. A això cal sumar-hi els 106 arbres que es planten de diferents espècies i mides, i les 2.100 plantes arbustives. Les papereres que hi estan posant són un model diferent de les acostumades als carrers de Manresa. Són més baixes i d’acer inoxidable.
Tres models per seure
Segons la memòria del projecte, el mobiliari previst al nou Guimerà consta de cadires del model Quatro de Benito de fusta i ferro colat pintat de color plata; bancs neoromàntics clàssics de Santa&Cole a la cantonada entre Guimerà i el passeig de Pere III; i bancades de granit flamejat a les cruïlles del Guimerà amb el Canonge Mulet, Casanovas, Puigterrà de Baix i Passeig.
Quant a l’enllumenat, al tram de prioritat de vianants (entre el Passeig i la Muralla) el formen columnes d’acer galvanitzat de diferents dimensions col·locades amb cinc graus d’inclinació en consonància amb la tipologia i ordenació de la vegetació. Igualment en aquest tram central, l’arbrat previst serà multitronc amb ramificació i fulles des de cotes baixes per augmentar la volumetria de verd al carrer. Pel que fa a les plantes arbustives previstes als escocells de formes arrodonides, es preveu que formin una massa densa d’una alçada d’entre 40 i 90 centímetres.
La combinació de trams amb diferent densitat de vegetació té per objectiu alternar espais de repòs -amb bancs- amb espais menys densos i flexibles per poder-hi fer activitats ciutadanes i de promoció econòmica. És a dir, que hi hagi trams on puguin anar terrasses de negocis de restauració.
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