Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
A les imatges es pot veure la força aplicada en l'agressió, amb una trajectòria de dalt a baix, i dirigida a la zona propera al cor
Un vídeo de seguretat mostra la violència de l'atac al cambrer d'un bar, que va rebre una punyalada molt a prop de la zona del cor, per part d'un dels dos detinguts acusats de l'homicidi de Carles Vilajosana. Tot plegat va passar no gaire lluny del lloc on aquest va rebre la ganivetada mortal, i és també el motiu pel qual aquest menor està acusat d'un delicte d'intent d'homicidi, encara pendent de judici.
Aquest fet, succeït el 8 d'abril passat, va tenir lloc poc després de les 11 de la nit a la porta del bar DID2, al carrer de la Divina Pastora. Com explica a Regió7 el Lingfeng, el propietari del bar, el cambrer del torn de tarda, el Jordi, estava recollint la terrassa, quan dos nois van passar pel carrer i un d'ells "va donar una puntada a les escombraries que tenien a fora. El Jordi els va demanar què feien, i el jove va tornar cap a ell i el va apunyalar amb un tornavís d'estrella". Afortunadament, el cambrer va reaccionar en veure l'atac, i va moure el cos en una maniobra evasiva que va permetre que la punyalada "només li penetrés uns 4 cm de profunditat i menys mal que el Jordi es va tirar un pas enrere, que, si no, l'hauria matat".
I és que en les imatges es pot observar com l'agressor llença el braç en una trajectòria descendent, com si es tractés del llançament d'una pilota de beisbol. La incisió es va acabar produint "al davant de l'espatlla", molt a prop de la línia de l'axil·la, ja dins del braç. Una zona, per tant, a escassos centímetres del cor, on va rebre la ganivetada mortal Carles Vilajosana. Aquest diari ja publicava ahir que els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia, i sembla indicar una manera estudiada d'atacar.
Aquest fet està judicialitzat, i va ser motiu d'internament del menor atacant, que posteriorment els responsables del bar han sabut que "és el mateix que va participar en la mort d'aquell home". La nit del 8 d'abril passat, aquest menor anava acompanyat d'un altre, però en aquest cas "no sabem si també va tenir a veure en l'atac d'aquesta setmana".
L'historial dels arrestats i d'alguns dels seus amics inclou múltiples conflictes, antecedents policials, dificultats familiars i discontinuïtat en l'educació. De moment, dos integrants del col·lectiu, de 15 i 16 anys, ja estan privats de llibertat, i els seus companys, identificats i perseguits.
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