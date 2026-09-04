Investigació oberta
Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa estava en llibertat vigilada per un altre cas
J. G. Albalat
Un dels dos menors d’edat detinguts per matar presumptament amb arma blanca a Manresa Carles Vilajosana, de 45 anys, la matinada del passat dimarts 1 de setembre tenia vigent una ordre de llibertat vigilada per un cas anterior que no està vinculat a aquest homicidi. Tots dos han ingressat en un centre d’internament en règim tancat, un d’ells amb tractament terapèutic.
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts, 1 de setembre, els dos nois, de 15 i 16 anys, tots dos catalans i amb família resident a Catalunya, per presumptament participar en l’homicidi de Vilajosana, veí de Castellnou del Bages (Barcelona), que va ser apunyalat al carrer durant la matinada, en plena festa major a Manresa.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha detallat aquest divendres en una roda de premsa que tots dos menors eren reincidents i, preguntada pel fet que un d’ells sortís d’un centre d’internament poc més d’un mes abans dels fets, ha plantejat la necessitat d’obrir una reflexió sobre com actuar davant «aquestes tipologies de joves violents» que reincideixen malgrat rebre l’«acompanyament adequat» i els «internaments que estableix la llei».
Un jutjat de menors va acordar dimecres passat l’internament en règim tancat per als dos menors detinguts per aquesta mort violenta i va fixar per a un d’ells un tractament terapèutic.
Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta per determinar si podria haver-hi més implicats en els fets, que van ocórrer cap a les 5:10 hores de la matinada del dilluns al dimarts passat, arran d’una baralla entre dos grups de quatre o cinc persones.
Els dos detinguts havien tingut amb anterioritat una actitud «reprovable» i ja feia temps que tenien comportaments «no adequats» per a uns menors, segons la consellera Parlon.
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