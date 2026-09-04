Es desconvoca la vaga a ensenyament en suport del Bloc 8 de Manresa
La mobilització s’havia de dur a terme el 23 de setembre per evitar el desnonament de l’edifici
REGIÓ7
Els sindicats Ustec, CGT i la Intersindical, han desconvocat la vaga a ensenyament prevista per al 23 de setembre per donar suport al Bloc 8. Amenaçat per un desnonament, la Generalitat l’ha comprat per convertir els pisos de l’edifici en habitatges públics. És al barri plaça Catalunya de Manresa.
La comunitat educativa que representen els sindicats han fet pública una nota en la qual remarquen «la lluita sostinguda de la PAHC Bages», del sindicalisme d’habitatge i de totes les persones que els darrers anys han defensat el Bloc 8.
També destaca la feina de Docents pel Dret a l’Habitatge, que durant els darrers dos anys ha anat teixint una xarxa entre personal educatiu, centres, direccions, famílies, estudiants, entitats veïnals i sindicats, per defensar que el dret a l’habitatge no es pot separar del dret a l’educació. Afirmen que «lluitar perquè cap alumne perdi casa seva, perquè pugui créixer amb estabilitat i perquè tingui garantides unes condicions de vida dignes també és lluitar per l’educació pública».
Recorden, però, que continuen en alerta davant les situacions d’emergència d’habitatges que afecten alumnes. És el cas d’un bloc de Sant Vicenç de Castellet on viuen 15 famílies i fins a 30 menors, que s’han començat a organitzar davant la situació generada després de la compra de l’immoble per part de Voyager Reo SL.
Els sindicats també fan una crida a la participació de la vaga educativa del 8 de setembre. La convocatòria a la Catalunya central tindrà lloc a les 8 del matí davant de l’Institut Cal Gravat de Manresa.
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