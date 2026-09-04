Dues primeres pedres que han anat a ritmes diferents, a Manresa
L'octubre passat, amb una setmana de diferència, es va dur a terme l'acte simbòlic de col·locació de la primera pedra de la nova seu del govern a Manresa i l'Edifici del Coneixement. Aquest està pràcticament acabat i el primer està molt verd
El passat octubre Manresa va viure una situació que es dona en comptadíssimes ocasions per no dir gairebé mai. En una setmana de diferència es va dur a terme l’acte simbòlic de col·locació de la primera pedra de dos equipaments que impactaran a la ciutat: per una banda, la de l’edifici de la futura delegació del govern a la Catalunya central als antics jutjats, i per l’altra l’Edifici del Coneixement per impulsar la recerca i la docència en salut, davant l’Hospital Sant Joan de Déu.
Pràcticament un any després, l’Edifici del Coneixement està molt avançat amb la idea que a finals d’aquest any o a principis del vinent ja es pugui estrenar. Pel que fa a la nova seu del govern a les comarques centrals, el solar continua pràcticament igual que quan es va col·locar la primera pedra. Les dues primeres pedres han anat a ritmes diferents.
Dimensions diferents
També cal deixar constància que es tracta de dues iniciatives que no s’assemblen per dimensió, volum, temps d’execució previst i pressupost. Per fer-se’n una idea: la Generalitat destinarà 24 milions d’euros a la delegació del govern, i el pressupost de l’Edifici del Coneixement és de 7 milions. En aquest cas es tracta d’una inversió privada a càrrec d’Althaia i, en menor mesura, la Fundació d’Estudis Superiors de Ciències de la Salut – titular de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC- i la Fundació Universitària del Bages.
La col·locació de la primera pedra de la nova seu del govern, acte que simbolitza l’inici de les obres, es va dur a terme el passat 11 d’octubre. Va comptar amb la presència del conseller de Presidència del Govern català, Albert Dalmau, acompanyat de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la delegada del govern a la Catalunya central, Elia Tortolero.
Equipament únic i referent
A l’acte es va remarcar que serà un equipament únic, i un referent del compromís del govern amb el territori. El termini d’execució és de 30 mesos, dos anys i mig, tot i que el conseller va remarcar aleshores que seria desitjable escurçar aquest termini.
Des de llavors fins ara el solar continua pràcticament igual. Això no vol dir que no s’hagi fet res. Aquest estiu, per exemple, s’han dut a terme proves sísmiques per determinar les micro voladures que s’utilitzaran en els treballs d’excavació del solar.
Segons el Govern, des de la posada de la primera pedra els treballs no s’han aturat: s’ha hagut de modificar el projecte per fer les excavacions amb micro voladures i no amb piconadora com es preveia en un primer moment, s’estan revisant tots els habitatges de l’entorn per adoptar mesures preventives abans de fer-les - amb l’inconvenient que hi ha molts pisos buits i retarda la feina-, s’han estabilitzat parets i façanes, i cal acabar l’excavació arqueològica.
La nova seu del govern a Manresa, en ple centre històric, serà un espai sostenible i obert que acollirà tot els serveis territorials que el govern té escampats per la ciutat, i l’Oficina d’Atenció Ciutadana que actualment és a la plaça del Salt. El complex tindrà un pati central que funcionarà com una illa de vianants que connectarà els carrers de la Codinella i Galceran Andreu, amb el parc de la Seu. Tindrà una coberta vidriada que actuarà com a pulmó tèrmic i acústic. Es preveu, també, reurbanitzar l’entorn del futur complex.
La segona primera pedra
Una setmana després es col·locava la primera pedra de l’Edifici del Coneixement, que aspira a ser referent al país en docència i recerca en l’àmbit de la salut. És fruit d’una aliança estratègica entre Althaia, la Fundació Universitària del Bages i la Fundació d’Estudis Superiors de Ciències de la Salut. En terrenys cedits per l’Ajuntament, l’edifici ja està molt avançat.
En aquest cas ha ajudat que l’estructura i les façanes són prefabricats, no ha calgut fer excavacions importants, i s’ha aprofitat el desnivell del terreny.
Serà un edifici singular, amb cobertes enjardinades com si fos un parc públic, que estarà obert a la ciutadania. La previsió és que l’estrenin els estudiants de la Unitat Docent de Manresa de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. S’hi traslladarà, també, la Unitat de Recerca de la Fundació Althaia, i UManresa hi tindrà aules i també laboratoris.
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