Elia Tortolero: "Reforçarem la presència policial i el treball amb Drets Socials i Justícia i amb la judicatura per tractar fets greus amb menors implicats"
Un dia abans del funeral de la víctima del crim de dilluns a Manresa, l’alcalde de la ciutat i la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central van respondre ahir les mateixes preguntes sobre les causes i les conseqüències del crim que va costar la vida a Carles.
Manresa és insegura? Per què augmenta la percepció de vulnerabilitat, dins i fora de la ciutat?
Manresa és una ciutat segura. Com a la resta de Catalunya, els fets delictius han baixat. En l’acumulat de gener a juliol, els fets coneguts a Manresa han registrat una rebaixa del -5,9% respecte al mateix període de 2025 han passat de 2.473 a 2.326:, és a dir, 147 delictes menys). Que baixin els fets delictius, no vol dir que ho faci la percepció. Per això hem de treballar per millorar-la des d’un vessant no només policial, sinó també comunitari. Tant Catalunya com Espanya tenen índexs delictius baixos respecte de la mitjana mundial, som un dels països més segurs. La mort violenta d’en Carles Vilajosana ens ha colpejat d’una manera especialment profunda perquè s’ha produït en un entorn de convivència i celebració com és la festa major. Per això reclamem que el pes de la llei recaigui sobre els responsables.
Com pensem reduir l’alarma social? S’està instrumentalitzant políticament aquests fets?
Amb determinació i transparència. Fugint de l’alarmisme i lluitant contra els discursos d’odi. Reforçarem la presència policial i el treball amb Drets Socials i Justícia i amb la judicatura per tractar fets delinqüencials greus amb la implicació de menors. I ho farem també amb dispositius específics de la mà del Departament d’Interior en armes blanques i amb el pla Kanpai contra la delinqüència persistent. La nova llei de multireincidència permet als Ajuntaments presentar-se com a acusació particular i articular per part de la judicatura, si escau, mesures com les ordres d’allunyament o presó preventiva. A més, cal feina i compromís davant el soroll i l’oportunisme.
La Generalitat ha donat el suficient suport a l’Ajuntament?
Sí, som i serem al costat de l’Ajuntament. El compromís de les diferents conselleries és real i els fets ho avalen. Ara cal intensificar algunes accions i ser disruptius en les solucions.
Les especulacions sobre l’origen dels implicats han desencadenat abundants comentaris i acusacions.
Atiar l’odi contra col·lectius vulnerables, criminalitzant-los col·lectivament de fets delictius greus que es cometen a tall individual i aprofitar-se del dolor col·lectiu, és reprovable i intolerable. La resposta ha de ser contundent. Ens mantenim ferms contra la delinqüència i contra la política de l’odi. Els fets són greus i mereixen una condemna clara. Correspon ara a la investigació policial i a la justícia esclarir què va passar i determinar les responsabilitats que pertoquin, amb totes les garanties. Però davant d’un fet tan dolorós també tenim una responsabilitat col·lectiva: preservar la convivència. Els discursos d’odi no aporten cap resposta a la família de la víctima. No fan avançar la investigació. No milloren la seguretat. I, sobretot, no fan justícia. Manresa i Castellnou de Bages han de poder plorar en Carles i acompanyar la seva família.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
- Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal