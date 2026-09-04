Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa
Un ampli dispositiu policial manté tallat el carrer de Santa Llúcia des de les 7 de la tarda
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Manresa
Els Mossos d'Esquadra escorcollen aquest dilluns al vespre el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, segons ha pogut saber Regió7 de fonts policials. L'ampli operatiu, que inclou vehicles i agents de la Brimo i dels Arro, ha començat cap a les 7 de la tarda i té bloquejat el carrer de Santa Llúcia de Manresa, entre la plaça de la Immaculada i la baixada del Pòpul.
L'apunyalament del manresà, que tenia 45 anys, va tenir lloc dilluns a la nit. Hores després, els Mossos d'Esquadra van localitzar i detenir dos joves acusats dels fets, de 15 i 16 anys, respectivament.
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