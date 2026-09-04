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Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa

Un ampli dispositiu policial manté tallat el carrer de Santa Llúcia des de les 7 de la tarda

Un dels vehicles de l'operatiu policial al carrer de Santa Llúcia

Un dels vehicles de l'operatiu policial al carrer de Santa Llúcia / Eduard Font Badia

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Eduard Font Badia

Pau Brunet

Manresa

Els Mossos d'Esquadra escorcollen aquest dilluns al vespre el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, segons ha pogut saber Regió7 de fonts policials. L'ampli operatiu, que inclou vehicles i agents de la Brimo i dels Arro, ha començat cap a les 7 de la tarda i té bloquejat el carrer de Santa Llúcia de Manresa, entre la plaça de la Immaculada i la baixada del Pòpul.

L'apunyalament del manresà, que tenia 45 anys, va tenir lloc dilluns a la nit. Hores després, els Mossos d'Esquadra van localitzar i detenir dos joves acusats dels fets, de 15 i 16 anys, respectivament.

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