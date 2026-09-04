Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
SeatCrim a ManresaPlans cap de setmanaAlerta per calorLos JavisNova discoteca a Manreas
instagramlinkedin

Fins dimecres hi ha temps per apuntar-se a l'ofrena floral de l'acte institucional a Manresa de la Diada Nacional

Organitzat per l'Ajuntament a la plaça de l'Onze de Setembre, comptarà amb la glossa conjunta de les directores de MoMa New School i MoMa Espai Cultural

Ballada de sardanes en la Diada Nacional de Catalunya de l'any passat

Ballada de sardanes en la Diada Nacional de Catalunya de l'any passat / Arxiu/Oscar Bayona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

El pròxim divendres 11 de setembre, a les 11 del matí, tindrà lloc l’acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, a la plaça de l'Onze de Setembre de Manresa. Aquest any, el parlament anirà a càrrec de Montserrat Parera Yepes i Maria Gallofré Sarto, directores de MoMa New School i MoMa Espai Cultural.

L’acte s’iniciarà amb el Ball d’Homenatge, a càrrec d’un dansaire de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. A continuació, intervindran Montserrat Parera i Maria Gallofré, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, pronunciarà el parlament institucional.

Seguidament, es farà l’ofrena floral de l’Ajuntament, les institucions i les entitats manresanes que s’hi adhereixin. L’acte serà conduït per la periodista Montserrat Morera Pedreño, de manresadiari.cat.

El cant de l’Himne Nacional de Catalunya anirà a càrrec de les diferents corals de Manresa -Capella de Música de la Seu, Cor Parroquial de Sant Josep del Poble Nou, Coral Eswèrtia, Coral Font del Fil i Orfeó Manresà—, amb la participació de tot el públic assistent.

Finalment, totes les persones que ho desitgin podran ballar sardanes, amb la col·laboració de sardanistes del Grup Sardanista Dintre del Bosc, Manresa Dansa, el Casal Cultural Dansaires Manresans i el Foment de la Sardana de l’Agrupació Cultural del Bages.

L’Ajuntament convida les entitats i associacions de la ciutat a participar en l’acte i a adherir-se a l’ofrena floral. Per garantir-ne una bona organització, es demana a les entitats que tinguin previst fer una ofrena floral que ho comuniquin, com a màxim, el dimecres 9 de setembre, al telèfon 93 878 23 13 o a l’adreça de correu electrònic protocol@ajmanresa.cat.

Notícies relacionades

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
  2. Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
  3. Antics educadors dels implicats en el crim de Manresa eren amics de la víctima
  4. Una defunció a Manresa desencadena a les xarxes i Whatsapp una allau de rumors i mentides sobre un fals crim
  5. Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
  6. El grup Casablanca inaugurarà el Bar del Lloro a Manresa el 10 de setembre amb la col·laboració del Pepitu
  7. El funeral de Carles Vilajosana se celebrarà aquest divendres a Manresa
  8. Els dos menors detinguts per l'apunyalament mortal a Manresa ingressaran al Can Llupià

La germana de Carles Vilajosana, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament: "Arribaré fins on calgui"

La germana de Carles Vilajosana, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament: "Arribaré fins on calgui"

Tres escoles rurals del Solsonès busquen monitors de menjador a pocs dies de començar el curs

Tres escoles rurals del Solsonès busquen monitors de menjador a pocs dies de començar el curs

Junqueras admet que el nou finançament és "insuficient" però "infinitament millor" i insisteix a donar-hi suport

Junqueras admet que el nou finançament és "insuficient" però "infinitament millor" i insisteix a donar-hi suport

Ïu Martínez, de Súria, és l'extrem 'tapat' que Hansi Flick ha trucat per entrenar amb el Barça

Ïu Martínez, de Súria, és l'extrem 'tapat' que Hansi Flick ha trucat per entrenar amb el Barça

Homenatge a la Columna Terra i Llibertat en un acte obert a tota la ciutadania de Manresa

Homenatge a la Columna Terra i Llibertat en un acte obert a tota la ciutadania de Manresa

Gaià desperta els seus nans per la Festa Major

Gaià desperta els seus nans per la Festa Major

Catalunya busca afinar la gestió de l’enviament d’alertes mòbils davant una tardor de pluges torrencials i inundacions

Catalunya busca afinar la gestió de l’enviament d’alertes mòbils davant una tardor de pluges torrencials i inundacions

Quin futur li espera a Seat després del pla de reestructuració al grup Volkswagen?

Quin futur li espera a Seat després del pla de reestructuració al grup Volkswagen?
Tracking Pixel Contents