Fins dimecres hi ha temps per apuntar-se a l'ofrena floral de l'acte institucional a Manresa de la Diada Nacional
Organitzat per l'Ajuntament a la plaça de l'Onze de Setembre, comptarà amb la glossa conjunta de les directores de MoMa New School i MoMa Espai Cultural
Regió7
El pròxim divendres 11 de setembre, a les 11 del matí, tindrà lloc l’acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, a la plaça de l'Onze de Setembre de Manresa. Aquest any, el parlament anirà a càrrec de Montserrat Parera Yepes i Maria Gallofré Sarto, directores de MoMa New School i MoMa Espai Cultural.
L’acte s’iniciarà amb el Ball d’Homenatge, a càrrec d’un dansaire de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. A continuació, intervindran Montserrat Parera i Maria Gallofré, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, pronunciarà el parlament institucional.
Seguidament, es farà l’ofrena floral de l’Ajuntament, les institucions i les entitats manresanes que s’hi adhereixin. L’acte serà conduït per la periodista Montserrat Morera Pedreño, de manresadiari.cat.
El cant de l’Himne Nacional de Catalunya anirà a càrrec de les diferents corals de Manresa -Capella de Música de la Seu, Cor Parroquial de Sant Josep del Poble Nou, Coral Eswèrtia, Coral Font del Fil i Orfeó Manresà—, amb la participació de tot el públic assistent.
Finalment, totes les persones que ho desitgin podran ballar sardanes, amb la col·laboració de sardanistes del Grup Sardanista Dintre del Bosc, Manresa Dansa, el Casal Cultural Dansaires Manresans i el Foment de la Sardana de l’Agrupació Cultural del Bages.
L’Ajuntament convida les entitats i associacions de la ciutat a participar en l’acte i a adherir-se a l’ofrena floral. Per garantir-ne una bona organització, es demana a les entitats que tinguin previst fer una ofrena floral que ho comuniquin, com a màxim, el dimecres 9 de setembre, al telèfon 93 878 23 13 o a l’adreça de correu electrònic protocol@ajmanresa.cat.
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