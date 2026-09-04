La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament "i més enllà. Arribaré fins on calgui"
Comiat multitudinari i molt emocionant, amb molta gent que ha quedat fora de la sala i amb moltes corones de flors, incloses les de la comunitat islàmica de Manresa
"Portaré el cas al Parlament. Carles, arribarem lluny, anirem fins on calgui". Són les paraules que la Yolanda, la germana de Carles Vilajosana Arocas, ha pronunciat en el seu parlament al final de la cerimònia de comiat que s'ha fet aquest migdia a l'oratori Mémora de Manresa, i a la qual molta gent ha hagut de quedar-se fora.
Abraçada a la imatge que presidia el funeral, la germana de la víctima ha pronunciat aquestes paraules amb una profunda emoció, i a més de reclamar un control de la immigració, ha dit que la seva causa havia estat "assignada a algú molt important del Parlament de Catalunya". Tot i això, "anirem fins on calgui".
El funeral per Carles Vilajosana Arocas, el veí de Castellnou de Bages de 45 anys que va morir d'una punyalada la matinada del dimarts passat, ha deixat petita la sala de l'oratori. L'interior ja era ple mitja hora abans, i els assistents han anat aprofitant les poques ombres de l'exterior per seguir la cerimònia pels altaveus. La cerimònia ha estat presidida per prop d'una quinzena de corones de flors enviades per amics, família, entitats, i per representants de les dues mesquites de Manresa. Entre els assistents, l'alcalde de Castellnou de Bages, David Canyadó, que ja va acompanyar la família bona part del temps de vetlla, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat per alguns dels regidors del govern municipal. També hi eren presents representants de la comunitat islàmica, i membres de les múltiples entitats o facetes que van omplir la vida de Carles Vilajosana. Els seus companys de la Unió Esportiva Castellnou han dipositat la seva samarreta als peus de la foto que presidia l'acte. Al darrera, una quinzena de corones de flors, incloses les de les dues mesquites de Manresa.
La cerimònia ha estat acompanyada, a l'inici, al mig i al final, per les músiques dels plens de Patum i del Correfoc de Manresa, autèntiques passions de Carles Vilajosana. Potser per això, en acabar, el fèretre ha estat tret a l'exterior i s'han encès dues bengales, una blava i una vermella, i ha petat una traca per donar cloenda al comiat, abans de la incineració del cos.
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