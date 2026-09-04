Homenatge a la Columna Terra i Llibertat en un acte obert a tota la ciutadania de Manresa
Organitzat per la CNT i la Fundación Anselmo Lorenzo, tindrà lloc el 19 de setembre a l'auditori de la Plana
Regió7
L’Auditori de la Plana de l’Om de Manresa acollirà el dissabte 19 de setembre, a les 11 del matí, un acte d’homenatge a la Columna Terra i Llibertat, una de les unitats llibertàries més significatives de la Guerra Civil Espanyola i que va tenir una vinculació especial amb les comarques de l’Alt Llobregat, el Cardoner i el nord del Baix Llobregat.
Organitzat per la CNT de Manresa i la Fundación Anselmo Lorenzo amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica i retre justícia a aquells homes i dones que van lluitar per la llibertat i la revolució social, l’acte comptarà amb un programa divers que combina la divulgació històrica i la cultura.
La jornada començarà amb una actuació musical i piano a càrrec d’Elena Ribera, seguida de la presentació de l’acte per part de Sonia Turón. Tot seguit, s’oferiran diverses ponències per contextualitzar el paper de la columna en el marc de la guerra i la revolució: Pep Cara parlarà del context bèl·lic i revolucionari a la Catalunya central, mentre que l'historiador Gonzalo Berger aprofundirà en el paper de les milícies antifeixistes a Catalunya.
Un altre moment de la jornada serà la presentació del llibre De la Columna Tierra y Libertad a la 153 Brigada Mixta, escrit pel també historiador Miguel G. Gómez, que hi serà present per explicar els detalls d’aquesta obra que ressegueix el recorregut d’aquella unitat militar des dels inicis com a columna miliciana llibertària fins a la seva integració a l’Exèrcit Popular de la República, tot descobrint que n'esdevingué una de les unitats més destacades.
L’acte inclourà també una recreació històrica de milícia de cultura i una teatralització d’una escena del llibre, que donaran vida als fets històrics i acostaran al públic l’experiència viscuda pels milicians i milicianes.
Finalment, s’oferirà un aperitiu i brindis per tancar la jornada en un ambient de record i germanor.
L’organització fa una crida especial a tots els familiars dels membres de la Columna Terra i Llibertat i a altres columnes sortides de la ciutat perquè assisteixin a l’homenatge i puguin compartir aquest moment de reconeixement col·lectiu.
L’esdeveniment és obert a tota la ciutadania i vol ser, alhora, un acte de memòria i un reconeixement al llegat anarquista i anarcosindicalista que va tenir un pes fonamental en la defensa de les llibertats i en l’organització social durant els anys de la Revolució i la Guerra de 1936.
Per a més informació i inscripcions pels aperitius podeu escriure a catalunyacentral@cnt.cat
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
- Antics educadors dels implicats en el crim de Manresa eren amics de la víctima
- Una defunció a Manresa desencadena a les xarxes i Whatsapp una allau de rumors i mentides sobre un fals crim
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
- El grup Casablanca inaugurarà el Bar del Lloro a Manresa el 10 de setembre amb la col·laboració del Pepitu
- El funeral de Carles Vilajosana se celebrarà aquest divendres a Manresa
- Els dos menors detinguts per l'apunyalament mortal a Manresa ingressaran al Can Llupià