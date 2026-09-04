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La Ignasiana anuncia des de Verdú que ja supera els 160 participants i que estrenarà modalitat

La presentació, aquest dijous, ha anat a càrrec del regidor Joan Vila i de l’alcaldessa de Verdú, Georgina Procter

La ruta cicloturística tindrà lloc el 18 i 19 de setembre amb l'arribada a Manress

Les inscripcions són obertes fins al 14 de setembre

Participants en la Ignasiana en l'edició de l'any passat

Participants en la Ignasiana en l'edició de l'any passat / Arxiu/Mireia Arso

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Regió7/G.C.

Manresa

La Ignasiana escalfa motors per a una nova edició que permetrà als participants gaudir dels darrers quilòmetres del Camí Ignasià amb BTT, Gravel o eBike, tot descobrint el seu paisatge, gastronomia i patrimoni. En aquests moments ja hi ha 160 persones inscrites, i qui hi vulgui participar té temps per inscriure’s fins al dilluns 1 4 de setembre a través d'aquesta web.

El Castell de Verdú ha acollit, aquest divendres al matí la presentació de la nova edició de la Ignasiana. El regidor Joan Vila Marta i l’alcaldessa de Verdú, Georgina Procter Pané, han explicat als mitjans algunes de les principals novetats de l’esdeveniment, entre les que destaca la incorporació d’una nova modalitat des de Fraga, afegint més quilòmetres a la ruta i que es farà en dues etapes. Amb aquesta, la Ignasiana ofereix modalitats que s’adapten a tots els nivells.

Presentació de la Ignasiana al Castell de Verdú

Presentació de la Ignasiana al Castell de Verdú / Presentació de la Ignasiana al Castell de Verdú

Ignasiana Experience

La nova modalitat, la Ignasiana Experience és un recorregut de 200 km dividit en dues etapes. La primera serà el 18 de setembre entre Fraga i Verdú, i la segona sortirà d’aquest segon municipi i finalitzarà a Manresa el dissabte 19 de setembre, i que ara ja compta amb una trentena d’inscrits. El mateix dissabte és quan es podran recórrer les altres dues modalitats de la Ignasiana. Hi haurà la Ignasiana Llarga, un recorregut entre Verdú i Manresa, amb l’opció de fer una ruta de 110 o 106 quilòmetres, en funció de si s’opta per la proposta que passa per camins i corriols o per un recorregut per pista, amb una cinquantena d’inscrits. La tercera i última opció és la Ignasiana Curta, una ruta de 46 quilòmetres entre Igualada i Manresa i que ara per ara és la més multitudinària, amb un centenar de persones inscrites.

Per per participar-hi és indispensable inscriure’s ja que cada inscripció inclou avituallaments, assegurança, trac per carregar a l’aparell GPS, assistència mecànica, samarreta commemorativa i, opcionalment, transport fins al punt d’inici de la prova.

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La Ignasiana és organitzada per l’Ajuntament de Manresa i la Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires, amb la col·laboració dels ajuntaments de Lleida, Palau d’Anglesola, Bellpuig, Verdú, Cervera, Montmaneu, Igualada, el Bruc i Sant Salvador de Guardiola. També compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Oller del Mas, Assegurances Pujol, E-Lowing i Sarauto Peugeot-Jeep.

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