ENTREVISTA | Marc Aloy Alcalde de Manresa
Marc Aloy, alcalde de Manresa: "Això no va d’eleccions, ens hi estem jugant el futur"
Un dia abans del funeral de la víctima del crim de dilluns a Manresa, l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy, i la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, Elia Tortolero, van respondre ahir les mateixes preguntes sobre les causes i les conseqüències del crim que va costar la vida a Carles.
Manresa és insegura? Per què augmenta la percepció de vulnerabilitat, dins i fora de la ciutat?
Si agafem les dades oficials, no és menys segura que la resta del país. Però òbviament hi ha fets delictius, i acabem de viure l’episodi més greu en molt temps. És inútil i injust negar o minimitzar la gravetat d’alguns fets, o amagar-los, mirar cap a una altra banda, defugir responsabilitats. Però també és cert que aquests dies hem llegit i sentit coses que també son injustes. Jo crec que no es pot afirmar que a Manresa «no es pot sortir al carrer a partir de les 8 del vespre», o que «la gent va amb catanes pel carrer». Això ho hem sentit, s’ha dit en informatius en prime time (ja no parlo de xarxes) i és mentida. Hi ha problemes de delinqüència, menors conflictius, armes blanques, actes d’incivisme... I els cossos policials hi treballen amb intensitat. Hi ha persones que senten por o inseguretat, i des de l’Ajuntament i els cossos de seguretat ens esmercem per aconseguir, amb les eines que tenim, capgirar aquesta situació. Però aquestes generalitzacions, que presenten Manresa com si fos la ciutat més insegura del país, un lloc on no es pot viure, les hem de combatre perquè no són certes, són injustes i fan molt mal a la ciutat.
Com pensem reduir l’alarma social? S’està instrumentalitzant políticament aquests fets?
No és una qüestió que puguem afrontar en solitari. Des de l’Ajuntament assumim la nostra responsabilitat i els darrers temps hem pres moltes mesures: més agents de la Guàrdia Urbana, més càmeres al carrer, una nova comissaria compartida (Guàrdia Urbana-Mossos d’Esquadra), nous agents de paisà, unitat canina per estupefaents… I també programes socials dirigits sobretot a combatre la delinqüència juvenil, en col·laboració amb altres institucions. Però és evident que no n’hi ha prou. Hem d’intensificar els esforços i les mesures, amb les eines que té un ajuntament, que són limitades. Nosaltres no tenim competències en ordre públic, ni en justícia, ni en educació, etc. Per tant, el treball de prevenció ha de ser conjunt i unitari, amb totes les administracions implicades, amb tota la societat. Un alcalde, un ajuntament, no decideix que un menor que ha comès delictes greus torni a ser al carrer poc després. Això depèn d’unes lleis i d’un jutge. Doncs afrontem el problema de cara. Canviem les lleis o endurim la justícia. Siguem implacables amb els delinqüents, fem modificacions a la llei del menor, assegurem que es faci justícia. Anem fins al final. I afrontem també conjuntament debats incòmodes que aquests dies han tornat a aparèixer, també el de la immigració. N’hem de poder parlar sense tabús: de com acollim, de com integrem, de com garantim que tothom que visqui aquí compleixi les normes de convivència i de quins recursos necessiten els barris. Però fem-ho raonadament, no des de les vísceres ni en calent. Reflexionem sobre tot el que envolta la situació que estem vivint: seguretat, però també demografia, educació, llengua, responsabilitat compartida. Fins i tot el model econòmic de la nostra societat. Em sembla que és evident que s’està utilitzant políticament aquest cas. N’hi ha qui des del primer minut, sense conèixer cap detall del cas ni la identitat dels autors, van començar a buscar culpables, a estigmatitzar col·lectius, a incendiar l’ambient o a demanar deportacions. Aquí hi ha una família que pateix un dolor immens, una ciutat que està ferida, una ciutadania en estat de xoc, enfurismada, amb ràbia, trista. Es pot entendre que la gent necessita buscar culpables, i en aquest cas el més fàcil és apuntar a determinats col·lectius i assenyalar també l’administració més propera, encapçalada pel seu alcalde. Hem de donar respostes, que són complexes, però no és bo incendiar l’ambient. Aquí hi ha uns presumptes autors d’un fet gravíssim, uns delinqüents, que han de pagar pels seus actes. Hi ha un sistema que té moltes falles i hem de revisar per evitar situacions com aquesta en el futur. Però és injust atribuir tota la responsabilitat a determinats col·lectius o persones, sobretot els que ho fan per interès electoral. Això no va d’eleccions. Ens hi estem jugant el futur, la cohesió i la pau social del conjunt de la societat. Hem d’evitar una fractura més gran. I sobretot, aquests dies, hem de donar suport a una família trencada pel dolor i a tot l’entorn del Carles, una persona molt coneguda i estimada.
Ha rebut el suport que esperava de la Generalitat? I de l’oposició a l’Ajuntament?
He estat en contacte permanent amb el Govern, començant pel president Illa, que m’ha trucat diverses vegades, i també la consellera Parlon, el conseller Dalmau i altres membres. El conseller Espadaler va acompanyar-nos en el minut de silenci. Agraeixo enormement el suport de la delegada del Govern, Èlia Tortolero, i de la presidenta de la Diputació, per buscar i oferir eines. He de dir que he rebut el suport de representants d’institucions i desenes d’alcaldes i líders nacionals de la majoria de partits. També de moltíssims ciutadans. Hem estat acompanyats aquests dies i ens han donat suport moral també, que s’agraeix perquè tots plegats estem vivint dies molt durs. Òbviament més enllà d’aquests primers dies, treballarem amb la resta d’institucions per seguir el cas i per garantir millores en l’àmbit de la seguretat i la convivència. També estem en contacte permanent amb el cos de Mossos d’Esquadra, a qui hem d’agrair la ràpida actuació que va permetre les detencions, i la tasca que està duent a terme. Tenim reunions ja agendades i properament farem una Taula de Seguretat extraordinària. Treballem en respostes concretes, hi estem determinats. Amb els grups de l’oposició ens vam reunir de seguida, el mateix dimarts al migdia, per compartir informació i actuar conjuntament. Amb la majoria de grups hi ha bons sintonia i entesa. Hi ha hagut responsabilitat i unitat d’acció en general. A escala personal, tots som humans i aquests dies ens hem donat suport. Hi ha excepcions, però no és el moment de buscar el conflicte entre companys de Consistori.
Les especulacions sobre l’origen dels implicats han desencadenat abundants comentaris i acusacions.
Hi ha hagut un tsunami de reaccions i no es pot generalitzar. S’han dit coses molt grosses, és clar. Però és evident que no tota la crispació, la ràbia i el malestar de la ciutadania és racisme, ni odi, ni extrema dreta. No generalitzem. La majoria de persones aquests dies estan molt afectades per un fet gravíssim, per la pèrdua d’una persona estimada. N’hi ha que sí, que directament culpen dels fets el conjunt d’un col·lectiu i atien el foc de la xenofòbia. Però no tothom. No crec que haguem de fer bàndols. No ens trobaran ni entre els que aprofiten aquests fets per assenyalar tot un col·lectiu i alimentar l’odi, ni entre els que prefereixen mirar cap a una altra banda davant de problemes reals per por d’afrontar debats incòmodes. Nosaltres partim de la realitat: hi ha problemes de seguretat, de convivència i d’integració que cal afrontar, sense tabús i amb fermesa. I fer-ho no és estigmatitzat ningú. És governar. Perquè la seguretat és una de les principals polítiques públiques. Sense seguretat no hi ha llibertat, llibertat per viure, per sortir al carrer, per gaudir dels nostres barris i per conviure.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
- Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal