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Missatge del Consell Municipal de la Solidaritat de Manresa davant l'homicidi de dimarts i de les reaccions generades: "Fem una crida col·lectiva a la serenor"

Denuncia qualsevol acció que "instrumentalitzi" els fets ocorreguts "per refermar ideologies, postures d’odi i criminalització de grups de població"

Posa a disposició d’entitats i ciutadania l'acompanyament i suport en temàtiques de prevenció de les violències

Marxa silenciosa i encesa d'espelmes per recordar Carles Vilajosana celebrades asquesta setmana per iniciativa ciutadana

Marxa silenciosa i encesa d'espelmes per recordar Carles Vilajosana celebrades asquesta setmana per iniciativa ciutadana / Arxiu/Mireia Arso

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Regió7/G.C.

Manresa

El Consell Municipal de Solidaritat de Manresa ha volgut expressar "la nostra profunda consternació davant el tràgic fet succeït la matinada del dia 1 de setembre. Fem arribar el nostre condol i suport especialment a la família i amistats del Carles Vilajosana".

Fa notar que "la violència no ens representa com a ciutat. Qualsevol forma d’agressió i vulneració de la integritat de les persones, ha de ser denunciada amb contundència i reparada des del marc legal que ens empara com a societat".

Demana a les institucions responsables que "apliquin la justícia i fem una crida col·lectiva a la serenor i a continuar treballant per unes relacions pacífiques i respectuoses".

"Rebutgem amb contundència els fets ocorreguts, i denunciem qualsevol acció que els instrumentalitzi per refermar ideologies, postures d’odi i criminalització de grups de població. Demanem que, tant en l'àmbit individual com col·lectiu, sapiguem treballar des dels valors compartits i des de la unitat per continuar creant l’espai de convivència pacífica que sempre ha estat la nostra ciutat".

"Des del màxim respecte i des de la comprensió dels sentiments d’impotència que es poden generar en aquests moments, demanem enfortir tots aquells espais i actituds que faciliten la convivència pacífica i que fan prevenció de generalitzacions i estigmes que només ens afebleixen com a societats".

"Com a xarxa d’institucions que treballem per la cultura de la Pau, posem a disposició d’entitats i ciutadania, acompanyament i suport en temàtiques de prevenció de les violències. Així com fem una crida perquè, els diferents moviments i institucions de la ciutat, sumem i posem al centre un projecte comú de convivència que garanteixi el dret a viure amb una ciutat segura, amb oportunitats i justícia social per tothom".

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Lamenta "profundament aquesta pèrdua irreparable. Treballarem amb compromís perquè la nostra ciutat sigui un espai per viure en confiança i en pau", conclou.

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