El president Illa i sor Lucía es veuen sorpresos per unes explosions en una visita a un hospital d'Ucraïna
En conversa amb Regió7, la monja argentina establerta a Manresa ha explicat que "això és el que passa aquí a Kíiv cada dia. Des de fa una setmana, hi ha atacs dia i nit"
Malgrat l'ensurt i el cansament evidents, ha afirmat que "jo estic bé" i que "m’agradaria dir que no ens oblidem que tenim una guerra a Europa"
Sor Lucía Caram ha fet més de trenta viatges a Ucraïna per portar-hi ajuda humanitària, però, en una conversa des d'Ucraïna amb Regió7 ha assegurat aquest divendres que, «des de la setmana passada, la situació ha canviat molt». Un exemple és que, aquesta tarda mateix, mentre feien una visita a un hospital militar de la Guàrdia de Frontera amb el president Salvador Illa, el metge que els guiava ha hagut d’interrompre-la per poder atendre els ferits que havien d’arribar després d’unes explosions que ells han sentit perfectament.
"L’hem sentit molt a prop"
«Havíem quedat amb el president de la Generalltat i amb el conseller [d'Unió europea i acció exterior] Jaume Duch a l’hospital del servei de la Guàrdia de Frontera i, quan estàvem parlant, a l’entrada, s’han escoltat unes explosions molt fortes i ens han fet entrar ràpidament dins de l’edifici. Hem començat a visitar els ferits, teníem previst fer una reunió, però, de cop i volta, el metge que ens ha acompanyat en la visita ens ha dit ‘lamento haver de deixar-vos, però la meva obligació em porta a acollir els ferits que estan arribant’. Hem sortit a fora, ha acabat la visita i li han agraït al president moltíssim la seva visita i el seu compromís a continuar ajundant-los. Això és el que passa aquí cada dia a Kíiv. Des de fa una setmana, hi ha atacs dia i nit. El que passa és que el d’avui ha estat molt al centre, l’hem sentit molt a prop. Just al costat de l’edifici on ha explotat, l’ambaixadora d’Espanya estava presentant les credencials i també ho ha hagut de suspendre».
Mentre que Illa ja ha és de tornada a Catalunya, ha explicat la monja argentina establerta a Manresa, «a nosaltres, demà al matí ens portaran amb cotxe fins a la frontera. Impressiona. Des de l’últim viatge que vaig fer, la setmana passada, ha canviat molt. La setmana passada vam marxar un dia abans perquè hi havia risc d’atacs i aquesta setmana vaig tornar perquè el president pugués visitar a la Guàrdia de Frontera, amb qui estem treballant i de qui són els ferits que portem, i teníem prevista una trobada amb veterans que no ha estat possible. Al matí ens hem trobat amb l’alcalde de Barcelona [Jaume Collboni] i amb la tinent d’alcalde, l’Eugènia Gay, i l’alcalde de Khàrkiv. Han fet alguns convenis i propostes de col·laboració, però la visita amb el president ha quedat interrompuda perquè a l’hospital on érem començaven a arribar els ferits".
Aposta per la via pacífica i el diàleg
Malgrat l'ensurt i el cansament evidents, ha afirmat que "jo estic bé, però també m’agradaria dir que no ens oblidem que tenim una guerra a Europa, que quan hi ha un conflicte hem d’intentar solucionar-lo per la via pacífica i el diàleg, que és l’únic que condueix a la pau perquè la crispació i tirar gasolina al foc impideixen que un incendi com és una guerra pugui ser aturat».
Illa, ha refermat aquest divendres, en el segon dia del seu viatge oficial a Ucraïna, el compromís de Catalunya de “seguir amb aquest esforç de cooperació”. El cap de l’Executiu ha reiterat la voluntat de continuar prestant ajuda “en l’àmbit mèdic, amb material, amb recursos, també amb assistència”.
En aquest sentit, ha destacat que “a Ucraïna, a la Guàrdia de Fronteres i totes les persones que formen part del seu sistema de defensa s’estan defensant ells i ens estan defensant”. El president ho ha afirmat després de visitar a la tarda l’hospital militar de la Guàrdia de Frontera d’Ucraïna, l’òrgan que gestiona i protegeix les fronteres del país.
Reconeixement d'Illa a la Fundació del Convent de Santa Clara
Durant la visita, el president ha volgut “reconèixer, agrair i subratllar l’acció d’ajut humanitari” que està desenvolupant la Fundació del Convent de Santa Clara, encapçalada per sor Lucía. “És un ajut que arriba on ha d’arribar, és un ajut directe a persones que es juguen la seva vida per defensar els valors europeus, l’essència d’Europa, per defensar que volen viure amb llibertat”, ha destacat. L’hospital militar és una de les unitats que ha rebut ajuda catalana i on es va lliurar el comboi d’ambulàncies, vehicles i material mèdic procedent de Catalunya a través de la missió humanitària del Convent de Santa Clara.
57,5 milions d’euros de suport a Ucraïna
Des de l’inici de la invasió russa, el febrer del 2022, el Govern ha destinat 57,5 milions d’euros al suport a Ucraïna en àmbits com l’ajuda humanitària, l’atenció sanitària i l’acollida de persones afectades per la guerra. En l’àmbit sanitari, entre el 2022 i el 2024 es van destinar 38,9 milions d’euros a l’assistència sanitària i, des de l’inici del conflicte, el sistema de salut català ha atès 114 pacients ucraïnesos. Catalunya també ha donat suport a centres sanitaris ucraïnesos mitjançant el lliurament de 55 llits hospitalaris, 11 ventiladors mecànics i altre equipament mèdic.
En l’àmbit humanitari, el Govern ha formalitzat durant aquest viatge una aportació de 800.000 euros al Fons Humanitari per a Ucraïna, gestionat per l’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Afers Humanitaris (OCHA). L’aportació se suma als 295.000 euros que Catalunya ja va aportar a aquest fons l’any 2024.
La cooperació catalana també inclou el projecte CURA – Catalonia-Ukraine Resilience Alliance, amb una dotació de 200.000 euros i una durada de 24 mesos, i els nous acords de cooperació amb les regions de Zaporíjia, Dnipropetrovsk i Lviv.
Segon dia de visita a Ucraïna
En el seu segon dia a Ucraïna, el president Illa s’ha reunit amb el director general de la Federació d'Empresaris d'Ucraïna, Illichov Ruslan Volodymyrovych, i ha encapçalat una ofrena floral als soldats ucraïnesos morts durant la guerra al mur de la Catedral de Sant Miquel.
També s’ha reunit amb el ministre d’Afers Exteriors d’Ucraïna, Andrii Sybiha, i amb el president del Parlament d’Ucraïna, Ruslan Stefanchuk.
A més, ha mantingut una trobada amb el coordinador resident i humanitari de l’OCHA a Ucraïna, Mattias Schmale, amb qui ha signat una declaració conjunta que formalitza i posa en valor l’aportació del Govern a OCHA de 800.000 euros, aprovada el 26 de maig d’enguany.
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