Sor Lucía Caram: "No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció"
La religiosa lamenta la instrumentalització política del crim de Carles Vilajosana i de la crispació social que es viu a Manresa. "Ni l'alcalde ni jo som culpables del que ha passat", remarca
"Ni l'alcalde ni jo som culpables del que ha passat". Sor Lucía Caram s'ha mostrat contundent aquest divendres contra la pancarta que l'assenyalava a ella i a Marc Aloy, batlle de Manresa, en la manifestació de dimarts per la mort de Carles Vilajosana i que va estar encapçalada per simpatitzants d'Aliança Catalana, malgrat que aquest partit ha assegurat que no estava darrere de la convocatòria. Al cartell s'ho podia llegir: "Us heu carregat la nostra Manresa. Foteu el camp! Volem viure tranquils!".
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la monja que lidera la Fundació del Convent de Santa Clara, ha assegurat que no s'avergonyirà mai de "tenir un banc d'aliments, de donar oportunitats de formació, ni de treballar per la inserció social". Considera que des de la fundació ajuden "persones" i que en aquests moments no només s'està "criminalitzant" els immigrants, sinó que també a tots aquells que treballen amb "els més pobres, siguin d'aquí o de fora".
Sobre la manifestació, Caram creu que Aliança la va instrumentalitzar -"Hi havia gent que es va sentir incòmode i va marxar", diu- i ha assenyalat aquesta formació com uns "descerebrats que estan tirant gasolina al foc" i que intenten "treure rèdit polític d'una desgràcia".
La religiosa ha explicat que darrerament ha rebut comentaris a peu de carrer acusant-la de "portar tota la porqueria", comentaris als quals ella ha respost emfatitzant que "la gent no és porqueria", afirma. I remarca que ella "no ha portat a ningú".
"Senzillament ajudem", ha defensat, i ha recordat que també "eduquen" i fan un acompanyament per intentar que les persones sense feina "tornin a treballar". Així, reitera que no sent "vergonya", sinó que, més aviat, "molta pena per aquells que estan fent política" d'aquesta situació, i preocupació perquè creu que "tot això s'està retroalimentant". També ha expressat que li preocupa que "aquesta gent [en referència a Aliança] acabi governant", ja que estan agafant "cada vegada més força".
"Humanitzar la humanitat"
Sor Lucia ha recordat el discurs de Pere Casaldàliga a Pasqual Maragall sobre "humanitzar la humanitat", el 2006, i ha remarcat que el repte encara és vigent. I més tenint en compte la situació de "violència" en la qual hi ha "joves porten armes blanques", i la crispació creada arran d'això "ennuvola el pensament i ens fa agressius". Explica que així surten els discursos que diuen que "tots els immigrants són dolents" i que "tots els moros són assassins".
En aquest context, Caram ha recuperat un missatge que va rebre d'una noia que va formar part d'un dels seus programes i que ara està estudiant, en el qual deia: "tinc por de sortir al carrer". Ha sentenciat que a Manresa "hi ha un problema que entre tots s'ha de solucionar" i ha conclòs afirmant que aquest moviment violent que s'està estenent "és un discurs terrorista".
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