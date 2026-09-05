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Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules

Les relacions personals amb víctimes i sospitosos generen situacions difícils de gestionar en comunitats reduïdes com el Bages

Marxa silenciosa amb espelmes en record de Carles Vilajosana

Marxa silenciosa amb espelmes en record de Carles Vilajosana / Mireia Arso / RG7

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R.Tortosa

Manresa

Qualsevol mort altera la normalitat. Si la pèrdua no té causes naturals -per un accident laboral, un sinistre de trànsit...-, el trasbals augmenta. I la commoció és superior en cas que es tracti d'un crim. Encara que les defuncions siguin anònimes, sovint impressionen la ciutadania. El disgust s'incrementa al màxim en les ocasions en què les víctimes eren conegudes. El màxim dolor es desferma quan el damnificat era proper i estimat.

L'homicidi de Carles Vilajosana als 45 anys, de matinada i al carrer, ha desencadenat emocions de màxima intensitat perquè era una persona popular al seu municipi, Castellnou de Bages, a Manresa i al conjunt de la comarca. L'home va ser apunyalat la matinada de diumenge a dilluns, després d'haver assistit al Correfoc de la capital. Hi havien tingut relació milers de veïns que durant tota la setmana han comentat el succés entre la incredulitat immediata i la ràbia gradual.

Però també els polítics que han hagut de gestionar públicament la notícia, des dels ajuntaments fins als organismes comarcals, regionals i nacionals. I professionals que havien estat vinculats als dos menors d'edat que han estat detinguts per aquest delicte. No és cap paradoxa estranya ni casualitat extraordinària. En plena era digital, amb la intel·ligència artificial estenent-se per totes les esferes de la vida, els lligams directes continuen sent essencials en comunitats reduïdes.

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Per aquesta raó, l'estupor és tan elevat a la Catalunya central. Nombrosos habitants que lamenten la pèrdua de Carles Vilajosana havien compartit moments amb ell. Altres residents al territori que l'apreciaven havien tingut contacte igualment amb els arrestats, internats per ordre de l'autoritat judicial. Així, alguns dels formadors que s'havien ocupat de la formació dels suposats implicats en l'atac fatal eren amics del difunt. L'historial dels arrestats i de diversos companys s'ha construït a partir de dificultats familiars severes, abundants conflictes, antecedents i discontinuïtat en l'educació.

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