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La festa de la comunitat ghanesa omple de color la plaça Sant Domènec de Manresa

El Kente Festival, la festa de la comunitat ghanesa de Manresa

El Kente Festival, la festa de la comunitat ghanesa de Manresa

Jordi Biel

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Eduard Font Badia

Manresa

La comunitat ghanesa de Manresa ha tornat a celebrar aquest dissabte la seva festa a la plaça Sant Domènec. Amb el nom de Kente Festival, el nom del teixit típic d’aquell país africà, els representants bagencs d’aquesta comunitat s'han reunit amb els seus compatriotes de Barcelona, Lleida, Igualada, Tarragona, Martorell, Sant Andreu, Vic i Manlleu per donar una mostra de la seva cultura.

Cada comunitat té el seu propi rei i reina, i com a tals han estat desfilant, en un acte que ha comptat amb representació del consolat del país africà a Catalunya. La majoria d'assistents anaven vestits amb el tradicional kente, el teixit tradicional del sud de Ghana, que només és usat en ocasions o cerimònies molt importants. Els colors intensos, que van des del groc daurat fins al negre, passant pel verd, o el blau, simbolitzen cadascun d'ells una qualitat, com la riquesa, el valor o la vegetació d'Àfrica.

Per a Samuel Anokye, ghanès establert a Manresa des de fa dues dècades i president de l’Associació de Ghanesos del Bages, la festa "ha anat genial. El que passa és que, al principi ha sortit el sol molt fort i no podíem començar. Però quan ja no feia tanta calor, ja ha vingut molta gent". Per a Anokye, "nosaltres no volem oblidar la nostra cultura. Per això, els nostres nens van aprenent a poc a poc d'aquest tema, i també volem mostrar la nostra cultura aquí a Catalunya".

Festa de la comunitat ghanesa a Manresa

Festa de la comunitat ghanesa a Manresa

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Festa de la comunitat ghanesa a Manresa / Jordi Biel

Fer la festa a la plaça Sant Domènec de Manresa també serveix per a donar-li molta visibilitat. Els passavolants s'aturen i "s'acosten a nosaltres, pregunten coses. Això significa que estan interessats en el que estem fent. Per això estem contents".

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A més a més, la festa servia també per a recollir diners per a seguir restaurant una escola de Ghana, tal i com ja s'ha vingut fent en els dos anys anteriors. Hores d'ara és d'hora per saber quina haurà estat la recaptació, però "segur que millora la de l'any passat", segons el president de l’Associació de Ghanesos del Bages. A la comarca hi ha unes 300 persones d'aquesta comunitat, segons Anokye.

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La festa de la comunitat ghanesa omple de color la plaça Sant Domènec de Manresa

La festa de la comunitat ghanesa omple de color la plaça Sant Domènec de Manresa

Festa de la comunitat ghanesa a Manresa

Festa de la comunitat ghanesa a Manresa

El Kente Festival, la festa de la comunitat ghanesa de Manresa

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