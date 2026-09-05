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El fiscal demana 32 anys de presó a l'acusat de matar la dona embarassada després de múltiples maltractaments a Manresa

L'imputat pel crim masclista presumptament va asfixiar la víctima, a qui havia tancat en una habitació durant dos dies

Acte de condemna del feminicidi de la dona assassinada al carrer Gaudí el maig de 2023

Acte de condemna del feminicidi de la dona assassinada al carrer Gaudí el maig de 2023 / Mireia Arso / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

El tribunal del Jurat de l'Audiència de Barcelona veurà a partir d'aquest dilluns el cas del crim masclis­ta del carrer Gaudí de Manresa de maig de 2023. El fiscal demana un total de 32 anys de presó per a l'acusat. Li imputa els delictes d'as­sassinat, avortament, lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral. D'aquesta manera la fiscalia té en compte agressions que s'haurien produït dies abans de la mort de la dona.

Segons l'escrit d'acusacions, l'acusat i la víctima, que tenia 31 anys en el mo­ment dels fets i estava embarassada, vivien en un pis al carrer Gaudí de Manre­sa des d'octubre de 2022, en una relació que "va estar sempre marcada pel menyspreu que sentia cap a la seva companya pel fet de ser dona", segons descriu el fiscal. A més a més, era "extremadament gelós i controlador, cosa que es traduïa, entre d'altres, en mirar-li sempre el mòbil quan algú li trucava per telèfon, anar-la a buscar-la al seu lloc de treball per evitar que tornés a casa amb altres perso­nes, o, fins i tot, li va prohibir passar les festes de Nadal de 2022 amb la seva famí­lia.

El fiscal diu que l'octubre del 2022, l'acusat va tenir la dona tancada a una habitació de casa la seva mare durant dos dies, fet que es va repetir una altra vegada, i que "almenys en dues ocasions, la primera coincidint amb aquest tancament i la segona l'abril de 2023, l'acusat va colpejar la senyora al rostre i a altres parts del cos, causant-li lesions de les quals no consta l'abast, ja que els fets no van ser denunciats i la víctima no va acudir a rebre tractament mèdic".

Però el pitjor va passar la nit del 5 al 6 de maig de 2023, amb la dona embarassa­da d'entre 16 i 18 setmanes, "estat de gestació conegut per l'acusat", segons el fiscal. L'acusador diu que "amb intenció de posar fi a la vida de la dona i del seu fill", primer li va donar diversos cops al cap, inclòs el rostre, "amb la finalitat que quedés momentàniament commocionada i sense capacitat de reacció ni de defen­sa eficaç. Tot seguit, la va subjectar fortament pel coll, envoltant-lo amb les mans i pressionant fins a impedir-li la respiració", cosa que va causar-li la mort.

L'acusat roman en presó provisional des del 17 de maig de 2023, el dia posterior a la seva detenció, situació que ha estat prorrogada mitjançant interlocutòria dictada el 3 d'abril de 2025. El fiscal li demana 24 anys de presó per assassinat, i al­tres penes menors pels delictes d'avortament, dos de lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral. El judici es farà pel tribunal del Jurat a l'Audiència de Barcelona, està previst que comenci aquest dilluns amb la selecció del jurat, i que s'allargui fins al 23 de setembre.

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El cas va provocar també una profunda commoció a Manresa, i a Prats de Lluçanès, d'on era originària la víctima.

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