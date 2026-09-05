Manresa es podria quedar sense fusters per la dificultat d’incorporar aprenents
Els centres de formació detecten un augment de l’interès pels estudis de fusta i moble, però els empresaris alerten que el cost de formar i de contractar un aprenent dificulta incorporar perfils nous al sector
Ruben Costa
Els oficis tradicionals perillen perquè cada cop tenen menys professionals que els exerceixin. És el cas del sector de la fusteria, que viu una paradoxa: mentre les empreses tenen dificultats per trobar mà d’obra, augmenta el jovent que vol iniciar-se en l’ofici, que també troba obstacles per accedir al mercat laboral.
Empreses del sector consultades per Regió7 asseguren que tenen feina i que necessiten professionals. Al mateix temps, els centres de formació han detectat un augment de l’interès dels joves pels estudis relacionats amb la fusta i el moble. Per tant, si hi ha feina i augmenta l’interès dels joves per l’ofici no hauria d’haver-hi manca de relleu. Però, n’hi ha. Empresaris i professionals coincideixen que formar un jove requereix temps i recursos, i reclamen més facilitats per poder assumir el cost dels primers anys d’aprenentatge.
Centres educatius com l’Institut Guillem Catà de Manresa ofereixen la possibilitat de cursar tant un grau mitjà com un de superior de fusteria. Martí Tort, professor de l’institut, explica que «hi ha hagut un augment significatiu de l’interès per l’ofici». Aquest creixement, però, fa notar, no implica que tots els alumnes acabin completant els estudis. Una part dels estudiants abandona el cicle després de descobrir que l’ofici no és el que esperaven o que no s’hi volen dedicar professionalment. Tot i això, el centre constata que tant les places del grau mitjà com les del grau superior es cobreixen més que fa uns anys, un aspecte que valoren molt positivament.
De les pràctiques al taller
El problema, segons els professionals consultats per Regió7, apareix quan l’alumne acaba l’etapa formativa i ha de convertir-se en treballador. Xavier Sala, actualment jubilat, però vinculat al sector de la fusta durant molts anys a través del seu negoci, Sala Tapissers, considera que el debat sobre la manca de fusters s’ha de matisar. «Tots diuen que els falten fusters i el problema és que no troben el perfil que busquen», comenta. Segons ell, un aprenent necessita aproximadament entre un i dos anys per adquirir els coneixements i l’autonomia necessaris per treballar amb garanties per a l’empresa. Durant aquest període, és evident que la seva productivitat encara és limitada i l’empresa ha d’assumir el cost del salari i de la seva formació. «Si busques un noi que acaba de sortir de les pràctiques, no pots facturar ni el sou de conveni», afirma. Per aquest motiu, defensa que la incorporació dels aprenents hauria d’anar acompanyada d’ajudes que permetessin a les empreses assumir els primers anys de formació.
David Borregó, empresari del carrer Barcelona de Manresa i responsable de Fusteria i Decoració a Mida, coincideix amb aquesta situació. Es mostra molt satisfet amb els joves que arriben dels centres educatius i considera que hi ha joves amb capacitat per incorporar-se al sector, però assenyala que el principal problema és econòmic i empresarial. Borregó explica que l’empresa ha d’invertir molts recursos en un jove que encara està aprenent l’ofici, sense tenir la garantia que, després de mesos de formació, decideixi continuar-hi. «No pots tenir-lo de pràctiques divendres, cobrant zero, i el dilluns contractar-lo i que ja cobri el mateix que un fuster experimentat», assenyala. Els professionals del sector recalquen que la fusteria és un ofici que necessita temps d’aprenentatge. Un jove pot arribar al taller amb una base apresa al centre educatiu, però encara necessita adquirir experiència, autonomia i coneixements específics del dia a dia de l’empresa. Aquesta mateixa situació és la que passa amb altres oficis com el d’electricista, llauner i tapisser, entre altres.
Un problema afegit
Tant fusters com professors destaquen que les empreses es troben encara amb més dificultats quan els alumnes són menors d’edat. En tallers on hi ha eines i maquinària potencialment perilloses, les empreses poden afrontar inspeccions i responsabilitats importants en cas d’accident. Això fa que alguns negocis evitin incorporar menors o limitin les tasques que poden fer.
Una subvenció com a ajuda
Davant d’aquest panorama, la proposta que proposen els professionals consultats és facilitar econòmicament la incorporació dels joves al món laboral. Sala, defensa que les empreses haurien de poder disposar d’una reducció de les cotitzacions a la Seguretat Social durant els primers anys, mentre que Borregó considera que una bonificació li permetria assumir més aprenents. «Si tens una bonificació, podria contractar-ne més. Dos en comptes d’un», afirma l’empresari. Tort també defensa que caldrien fórmules específiques per facilitar la incorporació dels joves. Considera que es podria establir un tipus de contracte amb més beneficis fiscals o reduccions de costos durant els primers anys.
Al seu entendre, el problema no és necessàriament que els joves no vulguin formar-se com a fusters. El principal repte, és aconseguir que aquesta formació es tradueixi en una incorporació efectiva al mercat laboral. «El problema més gran és que els fusters no troben gent. L’única manera de trobar possibles treballadors són els alumnes de pràctiques», conclou Tort.
Tot plegat fa que el sector es trobi davant d’una situació delicada: els centres detecten més interès per l’ofici i les empreses asseguren que necessiten professionals, però el cost de convertir un alumne en un treballador plenament autònom pot frenar el fet de contractar-los i haver de dependre de fusters que un dia o l’altre es jubilaran. Un hàndicap afegit és que molts fills de professionals que tenen un negoci al sector de la fusteria no volen continuar-lo per les dificultats que implica mantenir-lo, fet que complica encara més trobar un relleu per garantir el futur de les empreses de fusteria.
El gremi de fusters tenen una alta demanda de treballadors
El sector de la fusta afronta un procés de transformació. Així ho manifesten Alfons Solé i Fallada, president del Gremi Fusta i Moble, i Lluís Gilabert i Corominas, president de Sector Fusta Catalunya, en l’Anuari de la Fusta 2026. Solé defineix el moment actual del sector com un període de «feina i de qualitat». Destaca, alhora, que el de la fusta i el moble són àmbits que necessiten professionals. Una demanda que conviu amb el repte de garantir el relleu del sector.
Gilabert considera que el 2026 és «un moment clau» per a la indústria de la fusta davant l’avanç de la descarbonització i la bioeconomia circular a Europa. El president de Sector Fusta Catalunya en reivindica el paper com a material estratègic i defensa que el sector ha d’avançar cap a una producció més sostenible, eficient i innovadora. La digitalització és un altre dels eixos que apunta Gilabert, especialment en àmbits com la gestió forestal, la traçabilitat de la fusta i el disseny.
Alhora, reclama més cooperació entre empreses, centres de recerca i administracions per afrontar els canvis normatius i tecnològics que venen. D’aquesta manera, l’anuari dibuixa un sector amb demanda i oportunitats de creixement, però que haurà d’afrontar al mateix temps la necessitat de professionals i una profunda adaptació als nous models de producció i sostenibilitat.
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