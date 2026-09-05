Entrevista | Pere Grasset Entès en el joc xinès Mahjong
Pere Grasset, entès en Mahjong: «M'ha enganxat, competeixes contra tu mateix»
La família Grasset-Navarro ha participat a la Setmana de Jocs al Carrer de Manresa per explicar com es juga al joc d'origen xinès
Els va picar la curiositat, van començar a buscar i finalment a jugar al Mahjong, un joc de taula d’origen xinès estès a diversos països d’Àsia. Va atrapar la família Grasset-Navarro. És una combinació d’estratègia, habilitat i atzar.
Qui fa Mahjong, que vol dir pardal perquè quan es barregen les fitxes pot semblar el so que emet l’ocell, guanya. Pere Grasset s’hi ha enganxat. I amb ell, tota la família com els néts: el Bruc, l’Emma i el Jan. «Sembla difícil, però no ho és. Un cop ho has agafat, ja està», diu el Jan. La família han participat en una de les activitats de la Setmana de Jocs al Carrer per explicar com es juga.
Què és el Mahjong?
El Mahjong és un joc xinès. Diu la tradició que va començar amb Confuci, però això és el que diuen. Teòricament, comença al segle XIX a la Xina i després s’estén a altres països com el Japó. Hi juguen molt. Nosaltres ho vam veure un dia a la televisió, ens ho vam començar a mirar i vam consultar tutorials. És una mica complicat al començament, però és engrescador cent per cent.
El que més s’assemblaria d’aquí seria un dominó?
Aparentment sí, però no és allò de posar un sis al costat d’un altre sis. Aquí has de fer trios, pots fer quatres i kongs, mahjongs... són noms xinesos.
Diu que és engrescador?
Molt, molt engrescador.
Què és més important, la sort o l’estratègia?
És estratègia i sort. Perquè depèn de la fitxa que et llanci el del davant o la que agafes, podràs fer o no podràs fer. Però també depèn de les fitxes que et guardes, del que has vist que s’ha posat sobre la taula per fer el Mahjong... (Aquí intervé l’Emma que puntualitza: «Pots tenir bones peces, però si no les saps utilitzar no serveix de res»).
Juguen en família a casa?
En família i a vegades amb companys que quedes de tant en tant. Els costa perquè si no ho fas sovint t’oblides de les normes.
Com van entrar en contacte amb la Setmana de Jocs al Carrer?
Vam parlar amb el director del CAE, Nasi Muncunill, per si sabia d’algú que jugués al Mahjong, algú que en sabés més. Nosaltres ens defensem, sabem les regles més comunes, però hi ha normes més complicades, tot i que per nosaltres ja en tenim prou perquè no hem d’anar pas a cap campionat. Vam quedar que estaríem en contacte i un dia ens va demanar si volíem participar en la Setmana de Jocs al Carrer per explicar com es juga. I hem vingut.
Duren molt les parties?
El joc consisteix en quatre partides dels quatre vents: est, sud, oest i nord. Per tant, són 16 partides. Es fan, i es fan ràpidament. Aquí ho hem explicat i anem lents, però qui en sap molt, veus com llança les fitxes i no tens ni temps de veure quines són, tot i que ja hi sabem jugar.
Teniu altres jocs de taula a casa?
Tenim molts jocs de taula perquè amb la canalla és una manera fàcil d’entretenir-se. Hi ha un mínim de pantalles perquè són d’aquest món, però a la que dius juguem o què?, doncs ja està. Jugar és molt sa, i amb la família encara més. Fa caliu. És el mateix que un agrupament escolta o aquest tipus d’associacions. Fa que no es quedin tancats en una habitació, sinó que fas comunitat i fas pinya. Els que ho hem viscut això ho valorem molt.
S’havia imaginat mai que participaria en la Setmana de Jocs al Carrer?
No, i a més a més ja tenim una edat. És bo per la canalla. És bo tenir aquesta motivació. Aquí he vist jocs que ni coneixia, i altres els tenim a casa. Però el Mahjong m’ha enganxat molt més. Competeixes contra tu mateix.
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