Quins actes se celebraven a la Festa Major de Manresa de fa un segle?
La festa grossa de fa cent anys oferia obres teatrals, sessions de ball al Casino, processons i castells de focs
Un dels actes que va despertar més expectació va ser una exhibició de vol que va aplegar els manresans als terrats
Del 28 d’agost a l’1 de setembre de 1926 es va celebrar la tradicional Festa Major de Manresa.
A les quatre de la tarda del dia 30, després del dinar de la Festa Major i la sobretaula, començaven de nou els espectacles com un concert de l’orquestrina Farres al Centre de Dependents (teatret del Conservatori), pel·lícules al cinema Modern i sardanes al Grup Escolar.
I a dos quarts de sis, se celebraven sessions de teatre al Teatre Nou, balls a l’Ateneu i la Cooperativa Obrera i partits de futbol entre el Manresa i el Llevant, amb sardanes al començar el partit i a la mitja part, a càrrec de La Principal de Perelada.
A les set de la tarda, hi havia processó de les relíquies dels sants patrons o Cossos Sants pels carrers del centre de la ciutat, amb el Capità General com a portador del pendó Principal. Cada any es convidava una personalitat a presidir la processó.
A les nou, el primer castell de focs a la «plaça» del grup Escolar. Tot seguit, un gran nombre d’espectacles en locals públics i d’entitats. Així, hom podia assistir a l’òpera La Boheme al Conservatori; a les sarsueles de la Joventut Carlista i a l’Ateneu Obrer; al teatre al Teatre Nou i a la Joventut Carlista; a les sardanes al Casal Regionalista i a la Cooperativa Obrera; als balls al Casino del passeig, al Centre de Dependents i a la Unió Ocellaire; i a les vetllades artístiques al local del Cor de la Unió i a la Cooperativa Obrera. Cal dir que a la majoria d’aquestes vetllades hi assistien, principalment, els socis i familiars de cada entitat.
El dimarts 31 d’agost se celebrava el segon dia festiu. A les deu del matí, sortia de nou la corporació municipal i la imatgeria als Sants Oficis de la Seu.
En tornar a la plaça, es feia la tronada «a la manresana», com els dies anteriors, que donava la volta a tota la plaça. Seguidament, hi havia sardanes per la cobla Barcelona, concert de sardanes a la Joventut Carlista i concert-vermut a la Cooperativa Obrera.
Després de dinar, continuaven les activitats culturals. L’Esbart Manresa de Dansaires interpretava balls populars al Centre de Dependents, es feia cinema al cine Modern, sarsuela a la Joventut Carlista i concert a càrrec de l’Orfeó Manresà al Conservatori, mentre que al Teatre Nou s’interpretavaTerra Baixa.
Al camp del Pujolet, partit de futbol i proves atlètiques, però sense la participació del Centre Excursionista Avant, ja que havia estat prohibit per la dictadura de Primo de Rivera per haver organitzat per la Festa Major de 1924 una audició de sardanes amb la interpretació de la Santa Espina.
La censura del règim obligava a anunciar les sardanes que s’interpretarien i, per aquest motiu, tres dies abans de la Festa Major, els diaris anunciaven totes les sardanes -cent set- que interpretarien les cobles.
A la mateixa hora, l’aviador Canudas havia de fer diferents vols per sobre de la ciutat, però no es van poder fer.
A les sis de la tarda, a la basílica de la Seu tenia lloc la processó claustral per a retornar els Cossos Sants a la Cripta.
A les nou del vespre, es va engegar el segon castell de focs a la plaça del grup Escolar i, posteriorment, les diferents entitats i societats recreatives esmentades van continuar oferint balls, sardanes, sarsueles i obres de teatre als seus associats i públic en general.
El dimecres 1 de setembre se celebrava la missa de Rèquiem a la Seu amb l’assistència de la corporació municipal en sufragi de tots els manresans i manresanes morts des de la Festa Major de l’any anterior i, a la tarda, principi de la novena en honor dels sants patrons, sant Maurici, sant Fruitós i santa Agnès.
Al vespre, ball de gala al Casino i concert de cloenda al passeig de Pere III, amb la Banda del Batalló de Reus.
La major part d’actes s’anaven repetint cada any fins a arribar, alguns, fins als nostres dies.
Però hi va haver un acte que havia despertat una gran expectació i curiositat. Ens referim al festival d’aviació del dia 30 d’agost amb vols de l’aviador Canudas per sobre la ciutat. Malauradament, l’aparell es va espatllar i, a més, va ploure, fet que va motivar la suspensió de l’espectacle fins al diumenge 5 de setembre. Aquell dia el camp dels Barrets presentava un aspecte imponent de la gran gentada que hi havia i, segons la premsa, Canudas va batre el rècord de fer pujar gent als terrats per veure’l navegar pels aires i seguir totes les evolucions de l’aparell.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui
- Antics educadors dels implicats en el crim de Manresa eren amics de la víctima
- Una defunció a Manresa desencadena a les xarxes i Whatsapp una allau de rumors i mentides sobre un fals crim
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
- El grup Casablanca inaugurarà el Bar del Lloro a Manresa el 10 de setembre amb la col·laboració del Pepitu
- El funeral de Carles Vilajosana se celebrarà aquest divendres a Manresa