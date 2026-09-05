La Setmana de Jocs al Carrer de Manresa descobreix un espai infantil de luxe
La pista de futbol de la plaça del Milcentenari, amb la seva gespa artificial, s’ha convertit en el gran èxit de la 24a edició d’una activitat que reivindica el joc com a eina d’educació, convivència i cohesió social
La 24a edició de la Setmana de Jocs al carrer ha descobert un espai infantil idoni: la Cruyff court de la plaça del Milcentenari. I tot gràcies als canvis d’ubicació que ha hagut de patir aquests dies. La setmana, com altres activitats, ha hagut d’adaptar la seva programació i les seves ubicacions al dol i les concentracions que s’han derivat de l’homicidi de Carles Vilajosana. El director del CAE, Nasi Muncunill, deia ahir que «el dimarts, quan ja havíem fet tot el matí repartint materials, ens diuen que hi ha hagut aquest homicidi i que seria conveni replantejar-nos la festa». La plaça Major, que havia d’acollir les activitats infantils per a nens d'1 a 5 anys havia de quedar lliure, i «vam passar l’activitat estrella i consolidada de davant de l’Ajuntament, a dins la pista de futbol de la plaça del Milcentenari. Aquella adaptació que vam fer per sortir del pas, l’hem consolidada tota la setmana, i ha funcionat».
Un altre dels efectes positius dels canvis forçats ha estat el trasllat de les nits de joc a la plaça Sant Domènec. Tradicionalment, «és l’hora dels autèntics fans del joc. Tenim 150 persones jugant, hem arribat a 200», però a més a més, enguany, «un canvi que no ens havíem plantejat mai té un element positiu. A Sant Domènec s’han afegit a jugar famílies marroquines, pares i fills, o joves de 25-30 anys que no venien a les nits d’aquí». Per tant, Muncunill valora també que «sempre intentem dir que el joc ha de ser cohesionador, ha de ser integrador, i ara potser encara li hem pogut donar més valor».
Acabada la nit d’ahir, van fer un sopar «amb les prop de 80 persones que d’alguna manera o altra han col·laborat o permeten tirar endavant la setmana de jocs. És la nostra és una manera de fer pinya entre tot l’equip». I a partir d’aquí, caldrà veure el que s’ha après d’una edició, la d’aquest 2026, «que ha estat un any difícil, en el sentit de dir que hem hagut de fer canvis, adaptacions, molts esforços logístics, però també estem molt satisfets, perquè ens n’hem sortit». El director del CAE es refereix al fet que «podria haver estat un daltabaix, però en el fons les places han continuat funcionant molt bé i, per tant, vas veient que hi ha una resposta a allò que fem. I si hi ha resposta, això té sentit».
Les novetats incorporades han funcionat, i també les «partides de rols ocults, que alguna nit han acabat a la una o a les dues, i ha estat molt ben acollit per públic que potser no vindria a fer un joc de taula, però, en canvi, sí que aquestes partides en viu».
En tot cas, la Setmana de Jocs al carrer vol seguir ocupant aquest espai entre la Festa Major i l’inici del curs que li ha estat propi durant gairebé mig segle.
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