Crim de Manresa: Ceuta continua estant a mil quilòmetres del Bages
Proliferen a les xarxes socials i els grups de WhatsApp continguts en què es vinculen rumors i interpretacions que no encaixen amb les explicacions de les autoritats
La distància entre Manresa i Ceuta supera els mil quilòmetres. Cal invertir entre dotze i tretze hores per viatjar d'un punt a l'altre en automòbil; per carretera, primer, i posteriorment a bord d'un ferri, per travessar l'estret de Gibraltar des d'Algesires. En transport públic, la durada del trajecte està al voltant de les disset hores i mitja.
La població de les dues capitals, que superen per pocs milers els vuitanta mil residents, és similar. La ciutat autònoma està sent l'escenari de nombroses notícies d'abast mundial des que un contingent de ciutadans marroquins -similar al nombre de veïns que té empadronats- hi va accedir de manera irregular a finals de juliol. La capital del Bages ha patit les sacsejades de l'actualitat per culpa de la mort violenta d'un home de 45 anys ara fa una setmana.
La relació entre els dos successos finalitza en aquest punt. No obstant això, les especulacions sobre la procedència dels dos menors d'edat detinguts pel crim de Manresa -naturals tots dos de la ciutat- ha desfermat diatribes digitals contra la immigració en què, de manera capritxosa, s'ha acabat vinculant aquests dos incidents i altres del passat recent amb l'objectiu d'estendre discursos xenòfobs per les xarxes socials i els grups de serveis de missatgeria com WhatsApp, amb les eleccions en l'horitzó.
Des que va transcendir l'agressió fatal de Manresa, els autors d'aquests continguts es van activar, enfurismats, pel suposat origen racial o geogràfic dels implicats -desmentit d'immediat per les partides de naixement dels arrestats-, en lloc d'analitzar els condicionants econòmics, familiars, socials i culturals que han afavorit la corrupció de la seva infància i l'explosió de la seva adolescència.
Simpatitzants i figures emergents de les formacions considerades per la resta com "extrems" o "ultres" han treballat intensament aquests dies, des dels telèfons mòbils fins als carrers, per propagar una interpretació apocalíptica del present a Manresa. Els líders nacionals d'aquestes formacions no s'han esforçat el més mínim per neutralitzar acusacions errònies que, això sí, descansen sobre uns fets gravíssims i una percepció d'inseguretat que creix des d'unes arrels profundes.
Com les mateixes administracions han recalcat, el material que s'ha generat i s'ha compartit des dels perfils en plataformes 2.0 més radicals no es refereix a veritats incòmodes, sinó a mentides acomodades. Per aquesta raó, Ceuta no s'ha acostat ni s'ha allunyat un mil·límetre de Manresa després de l'atac a la víctima, Carles Vilajosana.
La capital de la Catalunya central continua estant on era: geogràficament lluny de Ceuta, malgrat haver sofert les mateixes manipulacions tendencioses. Ara per ara, la principal coincidència és que ambdós indrets s'han convertit en combustible per a tertúlies incendiàries, perpetrades des de la ignorància (al subterrani de la dreta); i, a l'altre extrem, per a sermons ingenus i demagògics (a l'àtic de l'esquerra).
El temps transcorre, la prevenció no s'observa, les solucions no arriben i les eleccions s'apropen. Proliferen enganys de tal magnitud que un mitjà de comunicació com aquest va haver d'alertar dijous que una defunció a Manresa havia desencadenat un enorme volum de rumors a internet i WhatsApp sobre un fals crim que mai va ser real.
Una persona s'havia tret la vida. Després de les primeres comprovacions, les autoritats van procedir a l'aixecament del cadàver. Els especialistes de la Policia Científica dels Mossos d'Esquadra ni tan sols s'hi van desplaçar. Però un vídeo sobre aquesta emergència es va difondre a gran velocitat per l'entorn virtual. La conseqüència: una allau de comentaris en què s'afirmava que es tractava d'un altre homicidi. Tampoc això era cert.
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